Caminhão desgovernado atinge carros estacionados e uma árvore em BH

Um caminhão de mudança perdeu o controle e atingiu carros estacionados na manhã desta segunda-feira (1º/6), na Rua Abre Campo, na altura do número 495 - endereço da Academia Dtox -, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O acidente ocorreu por volta das 10h, quando o veículo, que estava parado em um trecho de forte declive, desceu desgovernado e colidiu com automóveis estacionados e com uma árvore. Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos nem impactos no trânsito da região.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão fazia uma mudança quando parou na via, onde há sinalização proibindo a circulação de veículos pesados. Instantes depois, o veículo começou a descer o morro sem controle.

Durante a descida, o caminhão atingiu carros de passeio que estavam estacionados e sem ocupantes na porta da Academia Dtox. A trajetória do veículo só foi interrompida após a colisão com uma árvore, conteve o avanço e evitou que o caminhão percorresse uma distância maior no declive.

Veículo de mudança estava em local com restrição para tráfego de pesados Jair Amaral/EM/D.A.Press

O motorista do caminhão relatou que o veículo tem seguro. As circunstâncias que levaram à perda de controle do caminhão ainda serão investigadas.

Para a remoção do caminhão, os bombeiros informaram que será necessário cortar um galho da árvore que serviu de barreira ao veículo. Após a intervenção, a corporação vai acompanhar os procedimentos para garantir a retirada segura do caminhão e evitar novos acidentes no local.

Segundo a BHTrans, não houve reflexos no trânsito da região. As causas do acidente serão apuradas pelos órgãos responsáveis.

A Defesa Civil de Belo Horizonte informou que não foi acionada para a ocorrência. Já a Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana comunicou que vai fazer uma vistoria no local para avaliar as condições da árvore atingida.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima