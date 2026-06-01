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NA REGIÃO CENTRO-SUL

Caminhão desgovernado atinge carros estacionados e uma árvore em BH

Veículo de mudança estava em local com restrição de tráfego para pesados; ninguém ficou ferido e causas do acidente serão investigadas

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
01/06/2026 17:29 - atualizado em 01/06/2026 17:37

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Veículo de mudança estava em local com restrição para tráfego de pesados
Durante a descida, o caminhão atingiu carros de passeio que estavam estacionados e sem ocupantes crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

Um caminhão de mudança perdeu o controle e atingiu carros estacionados na manhã desta segunda-feira (1º/6), na Rua Abre Campo, na altura do número 495 - endereço da Academia Dtox -, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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O acidente ocorreu por volta das 10h, quando o veículo, que estava parado em um trecho de forte declive, desceu desgovernado e colidiu com automóveis estacionados e com uma árvore. Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos nem impactos no trânsito da região.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão fazia uma mudança quando parou na via, onde há sinalização proibindo a circulação de veículos pesados. Instantes depois, o veículo começou a descer o morro sem controle.

Durante a descida, o caminhão atingiu carros de passeio que estavam estacionados e sem ocupantes na porta da Academia Dtox. A trajetória do veículo só foi interrompida após a colisão com uma árvore, conteve o avanço e evitou que o caminhão percorresse uma distância maior no declive.

Veículo de mudança estava em local com restrição para tráfego de pesados
Veículo de mudança estava em local com restrição para tráfego de pesados Jair Amaral/EM/D.A.Press

O motorista do caminhão relatou que o veículo tem seguro. As circunstâncias que levaram à perda de controle do caminhão ainda serão investigadas.

Para a remoção do caminhão, os bombeiros informaram que será necessário cortar um galho da árvore que serviu de barreira ao veículo. Após a intervenção, a corporação vai acompanhar os procedimentos para garantir a retirada segura do caminhão e evitar novos acidentes no local.

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Segundo a BHTrans, não houve reflexos no trânsito da região. As causas do acidente serão apuradas pelos órgãos responsáveis.

A Defesa Civil de Belo Horizonte informou que não foi acionada para a ocorrência. Já a Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana comunicou que vai fazer uma vistoria no local para avaliar as condições da árvore atingida.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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