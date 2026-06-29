Metrô de BH terá tarifa de R$ 6; veja quando o reajuste começa a valer

Quem utiliza o metrô para se deslocar por Belo Horizonte e Região Metropolitana terá que desembolsar mais a partir desta quarta-feira (1º/7). A tarifa passará de R$ 5,80 para R$ 6, após reajuste autorizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra). O aumento é de 3,81% e segue as regras previstas no contrato de concessão do sistema metroferroviário.

A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado no último sábado (27/6). Segundo a Seinfra, a atualização do valor corresponde à recomposição da inflação registrada entre março de 2025 e março de 2026, conforme previsto no Contrato de Concessão nº 002/2023, firmado em março de 2023.

Além da passagem do metrô, o reajuste também altera os valores das tarifas de integração com os sistemas de ônibus de Belo Horizonte, Contagem e da Região Metropolitana.

Na capital, as linhas integradas do Grupo A passarão a custar R$ 9,35, enquanto as do Grupo B terão tarifa de R$ 10,60. Em Contagem, as linhas de integração do Grupo B passarão para R$ 11,60. Já as tarifas dos ônibus metropolitanos integrados ao metrô variarão entre R$ 10,40 e R$ 14,20, conforme a linha e o tipo de bilhete utilizado.

Com o novo reajuste, a passagem do metrô atinge o maior valor já cobrado desde a implantação do sistema. Nos últimos sete anos, a tarifa mais que triplicou.

Em 2019, o bilhete custava R$ 1,80. Naquele mesmo ano, foram registrados quatro aumentos: em maio, o valor passou para R$ 2,40; em julho, para R$ 2,90; em setembro, para R$ 3,40; e, em novembro, chegou a R$ 3,70.

Já em janeiro de 2020, a tarifa foi reajustada para R$ 4 e, em março do mesmo ano, passou para R$ 4,25. O preço permaneceu congelado por mais de dois anos, até julho de 2023, quando foi elevado para R$ 5,30.

Na sequência, a passagem passou para R$ 5,50 em junho de 2024 e chegou aos atuais R$ 5,80 em julho de 2025. Agora, a partir de 1º de julho de 2026, o valor será de R$ 6.

Segundo a Seinfra, o reajuste ocorre dentro das regras estabelecidas no contrato de concessão do metrô. A pasta afirma que, desde a assinatura do acordo, em março de 2023, estão sendo executados investimentos para modernização do sistema.

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Entre as ações citadas pelo governo estão a reforma das estações da Linha 1, a compra de 24 novos trens, com as primeiras unidades já em circulação, a implantação da Estação Novo Eldorado e as obras da Linha 2.