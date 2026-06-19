Tarifa do metrô de BH vai subir de novo? Veja o que diz o governo

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Quem usa o metrô de Belo Horizonte pode preparar o bolso para um novo aumento na tarifa. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) confirmou nesta sexta-feira (19/6) que estão em andamento as tratativas para a atualização do valor da passagem, que hoje custa R$ 5,80.

O reajuste segue as regras previstas no contrato de concessão do sistema e, caso seja aprovado, afetará milhares de usuários que utilizam diariamente o transporte da capital e da Região Metropolitana.

Em nota, a Seinfra afirmou que o reajuste ainda não foi definido e que os detalhes serão divulgados após a conclusão do processo.

Se confirmado, o reajuste será mais um em uma sequência de elevações registradas nos últimos sete anos. Em 2019, a tarifa custava R$ 1,80. Desde então, o valor passou por várias correções e mais que triplicou.

Só em 2019, a tarifa foi reajustada quatro vezes. Em maio, a passagem passou para R$ 2,40. Dois meses depois, em julho, subiu para R$ 2,90. Em setembro, o valor chegou a R$ 3,40 e, em novembro, foi reajustado para R$ 3,70.

Já em janeiro de 2020, a tarifa passou para R$ 4 e, em março, para R$ 4,25. O valor permaneceu congelado por mais de dois anos, até julho de 2023, quando foi reajustado para R$ 5,30. Em junho de 2024, a tarifa subiu para R$ 5,50 e, em julho de 2025, passou para R$ 5,80, preço cobrado atualmente.

Apesar de não ter informado qual poderá ser o novo valor da tarifa, a pasta destacou que os investimentos realizados no sistema metroviário representam um avanço para a mobilidade urbana, com ampliação da oferta de transporte, maior integração entre regiões e melhorias na qualidade do serviço prestado à população.

A reportagem procurou a concessionária responsável pela operação do sistema, a Metrô BH, para comentar sobre a possível atualização da tarifa e aguarda retorno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice