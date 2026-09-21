Palco cede e bailarinos de Glória Groove caem durante show em Viçosa
Dois bailarinos caíram em um buraco após parte do palco ceder durante apresentação da drag queen em um festival na Zona da Mata
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Um susto marcou o show de Glória Groove no Spring Festival Unity, em Viçosa, na Zona da Mata, na noite de sábado (19/9), quando parte do palco cedeu e dois bailarinos caíram em um buraco durante a apresentação da cantora.
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O momento foi registrado por fãs que acompanhavam a apresentação. Nas imagens, a drag queen aparece cantando a música “YoYo”, parceria com IZA lançada em 2023 quando, de repente, uma parte da estrutura do palco se solta e abre um buraco no piso.
Dois dos quatro bailarinos que estavam na apresentação com a cantora caem e os outros percebem a queda e tentam avisar a artista, que estava mais à frente do palco, e aparentemente não tinha notado o incidente.
Logo após a queda, integrantes da equipe da cantora e seguranças correram até o local para prestar socorro aos bailarinos.
A reportagem procurou a assessoria de Glória Groove para saber se os dançarinos ficaram feridos. A organização do Spring Festival Unity também foi procurada para esclarecer o que provocou o rompimento da estrutura do palco. Até a publicação desta reportagem, não houve retorno das duas partes.
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*Estagiária sob supervisão