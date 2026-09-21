Palco cede e bailarinos de Glória Groove caem durante show em Viçosa

Um susto marcou o show de Glória Groove no Spring Festival Unity, em Viçosa, na Zona da Mata, na noite de sábado (19/9), quando parte do palco cedeu e dois bailarinos caíram em um buraco durante a apresentação da cantora.

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O momento foi registrado por fãs que acompanhavam a apresentação. Nas imagens, a drag queen aparece cantando a música “YoYo”, parceria com IZA lançada em 2023 quando, de repente, uma parte da estrutura do palco se solta e abre um buraco no piso.

Dois dos quatro bailarinos que estavam na apresentação com a cantora caem e os outros percebem a queda e tentam avisar a artista, que estava mais à frente do palco, e aparentemente não tinha notado o incidente.

Logo após a queda, integrantes da equipe da cantora e seguranças correram até o local para prestar socorro aos bailarinos.

A reportagem procurou a assessoria de Glória Groove para saber se os dançarinos ficaram feridos. A organização do Spring Festival Unity também foi procurada para esclarecer o que provocou o rompimento da estrutura do palco. Até a publicação desta reportagem, não houve retorno das duas partes.

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*Estagiária sob supervisão