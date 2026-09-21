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INCÊNDIO

BH: caminhão pega fogo próximo à Arena MRV

Incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros, que finalizaram o combate iniciado pelo próprio motorista do veículo; não houve feridos

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CS
Cauê Siwek*
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Cauê Siwek*
Repórter
21/09/2026 16:43 - atualizado em 21/09/2026 16:45

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Bombeiros combatem incêndio em caminhão no bairro Vila Oeste, próximo a Arena MRV, na tarde desta segunda-feira (21)
Bombeiros combatem incêndio em caminhão no bairro Vila Oeste, próximo a Arena MRV, na tarde desta segunda-feira (21) crédito: Divulgação/CBMMG

Um caminhão pegou fogo e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na tarde desta segunda-feira (21/9), no Bairro Vila Oeste, em Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na Avenida Governador Benedito Valadares, altura do número 400, em um trecho de acesso próximo ao Anel Rodoviário e nas imediações da Arena MRV. Em menos de uma hora, o fogo já havia sido combatido sem deixar feridos.

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De acordo com as primeiras informações, o fogo teve início na cabine do veículo e ameaçava se alastrar rapidamente para a parte traseira, onde funciona o guincho. O próprio proprietário do caminhão tentou conter o avanço do fogo utilizando extintores, mas as chamas se alastraram com facilidade antes do controle total.

Acionados para a emergência às 13h12, os militares montaram uma linha de combate direto ao incêndio. A ação ágil das equipes evitou a destruição completa do veículo e impediu que o fogo atingisse a estrutura do guincho e a vegetação próxima.

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A operação de combate e rescaldo foi finalizada por volta das 14h10. Apesar dos danos materiais concentrados na parte frontal do caminhão, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

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