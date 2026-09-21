Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA EM CRUZEIRO

Acidente com 6 mortos: ônibus de romeiros fazia viagem clandestina

Segundo nota da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o coletivo não tinha autorização legal para a viagem rumo ao Santuário Nacional de Aparecida (SP)

Publicidade
Carregando...
CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
21/09/2026 15:12

compartilhe

×
Acidente com ônibus de excursão religiosa em SP trafegava sem autorização de acordo com nota da ANTT
Acidente com ônibus de excursão religiosa em SP trafegava sem autorização de acordo com nota da ANTT crédito: Tupi

A viagem de romeiros que partiu de Lavras, no Sul de Minas Gerais, rumo ao Santuário Nacional de Aparecida (SP) e terminou em tragédia na manhã de domingo (20/9), era realizada de forma clandestina, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O acidente, ocorrido por volta das 5h30, na Rodovia Doutor Avelino Júnior (km 232), em Cruzeiro (SP), provocou a morte de seis pessoas após o veículo despencar em uma ribanceira de cerca de 15 metros de altura.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Em nota oficial, a ANTT informou que consultou seus sistemas e constatou que o ônibus de placa BXF-8324 está registrado em nome de pessoa física e não tinha vínculo com nenhuma empresa autorizada pela agência para transportar passageiros em viagem interestadual. Também não havia Licença de Viagem (LV) emitida para o trajeto.

"Sob o ponto de vista da regulação federal do transporte rodoviário interestadual de passageiros, a viagem era realizada de forma clandestina", declarou a agência federal.

Irregularidades nas empresas 

De acordo com a ANTT, a Botelho Viagens, empresa apontada como proprietária do veículo, não possui autorização da agência para transporte interestadual de passageiros. 

Além disso, segundo a mesma nota, a Meteoro Transportes Coletivos não possui autorização vigente da ANTT desde 26 de abril de 2026. O ônibus acidentado não apresentava vínculo reconhecido com essa empresa pela agência.

Sem a presença de uma empresa autorizada ligada ao veículo e sem a licença de deslocamento, a ANTT confirmou que não foi identificada nenhuma autorização federal que apoiasse o serviço.

O acidente

O ônibus levava fiéis mineiros quando perdeu o controle e caiu em uma ribanceira no trecho paulista. Cinco passageiros morreram no local do acidente e uma mulher veio a óbito na Santa Casa de Cruzeiro. Entre os mortos estão um homem de 47 anos, de Lavras; um idoso de 74 anos, natural de Itumirim; uma mulher de 63 anos; um homem não identificado de aproximadamente 50 anos; e uma criança de 10 anos.

O motorista do veículo, que também é apontado como proprietário da empresa Botelhos Viagens, foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro de Lorena. A operação de resgate mobilizou viaturas do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá, além do apoio de órgãos locais.

Apuração das causas e fiscalização

A ANTT ressaltou que a apuração sobre as condições mecânicas do ônibus e as circunstâncias exatas do acidente cabe às autoridades policiais e à perícia técnica. A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo e a Polícia Civil investigam as causas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A agência reforçou que mantém a fiscalização — inclusive em horários noturnos, fins de semana e períodos de grandes deslocamentos religiosos — para combater o transporte clandestino, além de receber denúncias da população para auxiliar nas operações contra os serviços irregulares. (Com informações de Joubert Júnior)

Tópicos relacionados:

acidente mg romeiros sp tragedia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay