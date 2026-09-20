Ônibus de romeiros de Lavras cai de ribanceira em SP e 6 pessoas morrem

Um acidente com um ônibus de romeiros deixou seis mortos na manhã deste domingo (20/9) em Cruzeiro, interior de São Paulo. O veículo, que transportava fiéis de Minas Gerais para o Santuário Nacional de Aparecida, caiu em uma ribanceira.

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A tragédia ocorreu por volta das 5h30 na Rodovia Doutor Avelino Júnior, na altura do quilômetro 232. De acordo com o Samu, cinco pessoas morreram no local. Uma mulher morreu após ser levada para a Santa Casa de Cruzeiro.

Entre as vítimas fatais estão um homem de 47 anos, de Lavras, e um idoso de 74 anos, natural de Itumirim. Uma mulher de 63 anos também faleceu. Outras três pessoas não foram identificadas: um homem de aproximadamente 50 anos, uma criança de 10 anos e a mulher que morreu no hospital.

O grupo de romeiros saiu de Lavras, no Sul de Minas, na noite de sábado. O ônibus pertence à empresa Botelhos Viagens e era conduzido pelo proprietário da companhia, que foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Lorena.

A operação de resgate mobilizou viaturas do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá. Os sobreviventes com ferimentos mais graves foram levados para o hospital em Cruzeiro.

Apuração das causas

A Polícia Militar Rodoviária trabalha na investigação das causas do acidente. O tenente Vinícius informou que o procedimento padrão inclui a verificação da documentação do condutor e do veículo para checar as autorizações de transporte.

Equipes da perícia técnica analisaram o local onde o ônibus despencou de uma altura de 15 metros. A Prefeitura de Cruzeiro montou uma força-tarefa com a Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e profissionais de saúde para dar suporte ao atendimento.

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Três equipes policiais permanecem nos hospitais da região para realizar a qualificação das vítimas. Até o momento, os nomes completos dos passageiros que morreram não foram divulgados. A esposa do motorista viajou a Cruzeiro para acompanhar o caso.