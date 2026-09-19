Menina atacada por abelhas na Grande BH agradece ‘mensagens positivas’

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A menina de 12 anos atacada por um enxame de abelhas em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, gravou um vídeo neste sábado (19/9) e disse que está "muito bem". No perfil do Instagram, administrado pela mãe, Safira Emanuele também agradeceu a todos que mandaram mensagens positivas desde que ela foi atacada pelos insetos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Tô muito bem, muito obrigada pelas mensagens positivas e pelo carinho", disse. Safira está internada no Hospital Municipal de Contagem, onde recebe acompanhamento médico desde terça-feira (15/9). Inicialmente, o quadro exigiu cuidados intensivos devido à quantidade de picadas e ao risco de complicações.

Conforme a última atualização do estado de saúde da menina, divulgada pela Secretaria de Saúde de Ibirité nessa sexta-feira (18/9), ela apresenta evolução positiva no quadro de saúde e não corre mais risco de desenvolver insuficiência renal ou arritmia cardíaca.

Nas redes sociais, ela disse que já deixou o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e foi para uma sala de observação. Caso a recuperação continue favorável, a expectativa é de alta hospitalar no domingo (20/9).

O ataque

Na última terça-feira, a menina foi atacada por abelhas nas proximidades da Escola Municipal Ouro Negro/Montreal, no Bairro Jardim Montreal, em Ibirité. Uma colmeia caiu de uma árvore próxima à entrada da escola, na Rua Flor de Liz, e o enxame se dispersou, atacando pessoas que estavam nas proximidades, entre estudantes e pedestres.

Imagens registraram o momento em que um motoboy se aproximou da estudante durante o ataque para ajudá-la. Ele deixou a motocicleta e tentou afastar as abelhas enquanto conduzia a menina para dentro da escola. Outros estudantes também precisaram de atendimento médico após serem atingidos pelas abelhas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e permaneceu na região para controlar a ocorrência e auxiliar no isolamento da área. Como o enxame havia se dispersado, o isolamento da área de circulação de pessoas foi ampliada para evitar novos ataques. Os alunos foram liberados e a retirada das abelhas foi planejada para o período noturno, quando os insetos costumam estar agrupados.

Repercussão e presente

Conhecido como MotoVinny, o motoboy que ajudou Safira ganhou um carro e uma motocicleta de um grupo de influenciadores na quarta-feira (16/9). A surpresa aconteceu depois que ele ganhou repercussão nas redes sociais ao enfrentar o enxame de abelhas. Durante o resgate, ele relatou ter sofrido cerca de 40 picadas.

Os influenciadores, que se apresentam como integrantes da "Tropa do Bem", afirmaram que a iniciativa faz parte de um novo projeto para ajudar pessoas que praticam boas ações em BH e em outras cidades de Minas.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Vinicius aparece de olhos vendados enquanto aguarda a surpresa ao lado da família. "Esse guerreiro aqui salvou a vida de uma criança. Teve um ataque de abelha na porta dessa escola e hoje ele e a família dele estão sendo abençoados", disse um dos integrantes do grupo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao retirar a venda, o motoboy se depara com um carro e uma motocicleta. Vinicius, a mulher e as filhas se emocionam com os presentes.