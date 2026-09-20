Ônibus tomba em 'rodovia da morte' no Triângulo e deixa 7 feridos

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Sete pessoas ficaram feridas em tombamento de ônibus na manhã deste domingo (20/9) no trecho com maior número de óbitos da LMG-799, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

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A rodovia é uma das estaduais mais violentas do estado, apresentando 8,33 mortes a cada 100 acidentes, entre 2022 e agosto de 2026, segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais.

O índice é quase o dobro da mortalidade média de 4,35 mortos a cada 100 sinistros registrados no estado. Neste ano foram 10 ocorrências e um morto.

O trecho de Uberaba é o que mais registrou mortes dentro do período, com cinco vítimas no total, sendo o segundo em sinistros, com 41 ocorrências. Conceição das Alagoas, na mesma região, registrou 55 sinistros e três óbitos.

Neste ano, de janeiro a agosto, a LMG-799 registrou quatro acidentes com um morto no segmento em Uberaba e seis sinistros em Conceição das Alagoas.

O recente tombamento de ônibus ocorreu por volta das 6h45 na altura do quilômetro 14 da rodovia LMG-799, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

O trecho fica em área rural próxima à divisa municipal com Conceição das Alagoas e às imediações do distrito de Capelinha do Barreiro, região caracterizada por lavouras de cana-de-açúcar e propriedades rurais.

Quantos passageiros estavam no ônibus?

O veículo transportava 51 ocupantes — 50 passageiros e o motorista —, dos quais sete sofreram ferimentos leves, com danos à estrutura externa do ônibus e risco de capotamento lateral contido pela vegetação do desnível à margem da pista.

O coletivo havia saído da cidade de Uberaba e tinha como destino a cidade de Olímpia, no interior de São Paulo, onde os passageiros pretendiam visitar o parque aquático Thermas dos Laranjais.

Durante o percurso rodoviário, o condutor relatou que perdeu o controle da direção ao contornar uma curva acentuada, o que fez o veículo sair do leito viário e tombar na depressão do terreno adjacente à via.

A central de emergências mobilizou três viaturas do 8º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais (8º BBM), sediado em Uberaba.

Os militares empregaram guarnições especializadas para conter riscos adicionais de incêndio ou movimentação da carcaça do ônibus, além de estabelecer a triagem inicial das vítimas no acostamento.

“Não houve registro de vítimas em estado grave”, informou o CBMMG a respeito da condição clínica dos envolvidos, pontuando que duas pessoas apresentavam suspeitas de fraturas e as outras cinco sofreram escoriações leves.

Os bombeiros socorreram e transportaram três dos passageiros até unidades hospitalares de referência no município.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com unidades de suporte e apoio médico de bases vizinhas como Conceição das Alagoas, assumiram o atendimento pré-hospitalar e o deslocamento das outras quatro vítimas.

Paralelamente, uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais compareceu ao quilômetro 14 para sinalizar a rodovia, orientar os motoristas e manter o fluxo controlado durante o socorro médico.

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No final de maio, uma colisão de carro que saiu da pista e atingiu um caminhão com capotamento nas imediações da Capelinha do Barreiro matou uma mulher de 48 anos e mobilizou as mesmas forças de resgate para a aplicação de serragem e areia na pista pelos bombeiros para conter o vazamento de fluidos mecânicos na via.

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