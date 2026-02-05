Ponte sobre o Rio Grande é totalmente interditada por tempo indeterminado

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) vai interditar totalmente, a partir das 18h desta quinta-feira (5/2), o tráfego de veículos sobre a ponte do Rio Grande. A estrutura liga os municípios de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, e Miguelópolis (SP).

A medida foi anunciada pelo engenheiro Luiz Fernando Figueiredo Freire, do Núcleo de Projeto de Obras de Arte Especiais do DER, após nova vistoria realizada nessa quarta-feira (4/2). Segundo ele, ainda será feita uma análise detalhada com ensaio subaquático, análise do concreto e averiguação de todos os pilares. “A princípio, não tem nenhum problema na parte submersa. As fissuras estão concentradas acima do nível da água e próximas do apoio da longarina”, complementou.

Na terça-feira (3/2), o DER-MG já havia restringido o tráfego na ponte após a constatação de rachaduras em um dos pilares. Até então, apenas veículos com peso máximo de quatro toneladas estavam autorizados a passar pelo local.

Cisalhamento

A vistoria dessa quarta-feira (4/2) apontou indícios de cisalhamento em um dos pilares, provavelmente causado por excesso de peso. O cisalhamento é um tipo de tensão mecânica em que ocorre o deslizamento de uma parte do material sobre outra.

A ponte, que tem 540 metros de extensão e 7,84 metros de largura, foi construída em 1974 por uma usina da região e não pertence oficialmente ao DER-MG. O órgão divulgou rotas alternativas para garantir a segurança dos motoristas: