Homem nega cigarro a outro e morre a pauladas no hipercentro de BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um desentendimento motivado pela recusa em fornecer um cigarro culminou no assassinato de um homem de 46 anos nas primeiras horas deste domingo (20/9), na região do hipercentro de Belo Horizonte.

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O autor da agressão, identificado como um homem de 30 anos, acabou capturado em flagrante pela Polícia Militar. Ambos os envolvidos viviam em situação de rua na capital mineira.

O confronto ocorreu na rua Espírito Santo e chamou a atenção de um motorista que transitava pela área. Essa testemunha interceptou uma guarnição da Polícia Militar em patrulhamento preventivo pelo Hipercentro para alertar sobre o tumulto em andamento na via pública.

Ao comparecerem ao ponto indicado, os agentes localizaram o homem de 46 anos estendido no chão e apresentando lesões graves.

Um vídeo registrou o início da perseguição e das agressões. Pelas imagens, um homem de mochila nas costas desce correndo pela via, sendo acompanhado pelo outro, de camisa branca, que o persegue com um objeto comprido de cerca de um metro e meio em mãos.

Em determinada altura, a vítima cai, mas não é possível saber se foi atingida ou se tropeçou. Enquanto rola no asfalto, tentando se reerguer, o agressor se posiciona atrás dela com o instrumento erguido sobre a cabeça, mira por uma fração de segundos e desfere um golpe de cima para baixo contra a nuca do homem perseguido.

Ferido, o homem rola para o lado e para junto ao meio-fio, ergue as mãos, mas é novamente golpeado, mesmo com um carro parado à frente com a luz de freios acionada. Indiferente a isso, o agressor procura brechas na defesa dos braços da vítima e a atinge novamente.

O agredido tenta em mais um esforço tomar impulso com as pernas para se erguer, mas é mais uma vez atingido pelo agressor, que gira em torno da vítima para desferir golpes na cabeça, pelas costas, onde o homem ferido não consegue se defender.

Ainda assim, a vítima consegue se erguer e levanta andando para trás, no passeio, cambaleante. Usa uma mochila como escudo para tentar se defender. Tenta manter a distância do agressor, que continua a cercá-lo e a mirar o instrumento de ataque.

As imagens cessam com os dois de volta às vias públicas, fora do alcance da filmagem.

Como foi o socorro à vítima?

Socorristas conduziram o indivíduo até o Hospital João XXIII para atendimento de emergência, contudo o quadro clínico evoluiu para óbito devido à gravidade dos traumatismos provocados na face, na nuca, no pescoço e no crânio.

Equipamentos do sistema de monitoramento Olho Vivo registraram a dinâmica do ataque. O material gravado detalha o agressor portando um pedaço de madeira enquanto perseguia a vítima pelas vias públicas; quando o alvo caiu sobre a via, recebeu repetidos golpes desferidos com o objeto de madeira.

Populares informaram aos militares que o responsável pelos golpes havia escapado em direção à rua Carijós.

Durante as buscas pelas imediações, as forças de segurança localizaram o homem sob a estrutura de um caminhão, ponto onde ele se abrigava para tentar impedir a abordagem, sendo contido e imobilizado pelos agentes.

Ao prestar esclarecimentos aos policiais condutores da ocorrência, o homem detido confessou ter utilizado a madeira para espancar o outro indivíduo após uma disputa verbal motivada pela posse de um cigarro.

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Segundo o relato policial documentado no boletim, o suspeito manteve postura de frieza e não manifestou arrependimento pelo ato cometido.

Violência no Hipercentro

Desentendimento inicial: discussão motivada pela recusa na entrega de um cigarro na área central

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autor persegue a vítima pela rua Espírito Santo armado com pedaço de madeira Agressões gravadas: golpes desferidos contra a cabeça e o corpo da vítima após queda no asfalto

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Denúncia e apoio à segurança pública