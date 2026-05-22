Homem acusado de matar morador em situação de rua volta a matar outro

Um homem de 44 anos em situação de rua foi morto na noite dessa quinta-feira (21/5), no Bairro Nova Suíça, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Junquilhos. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima caída no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou a morte no local.

Câmeras de segurança registraram a vítima discutindo com dois suspeitos, de 28 e 34 anos, antes de ser agredida com uma barra de ferro. Testemunhas relataram que tentaram separar a briga e disseram ter ouvido os suspeitos afirmarem que já haviam matado outra pessoa na última terça-feira (19/5).

Familiares reconheceram a vítima e informaram que ela era natural de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, enfrentava problemas relacionados ao consumo de álcool.

A perícia da Polícia Civil constatou um afundamento de crânio atrás da orelha esquerda. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Durante rastreamento, militares do Grupo Especializado em Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) localizaram um dos suspeitos embaixo do Viaduto Silva Lobo. Ele foi preso e encaminhado à delegacia.

As buscas pelo segundo suspeito continuam.

O outro caso

A polícia investiga se os mesmos suspeitos participaram de outro homicídio ocorrido também no Bairro Nova Suíça, na madrugada da última terça-feira (19/5).

Na ocasião, um homem, de 35, também em situação de rua foi encontrado morto na Avenida Amazonas, por volta de 1h15. Segundo a PM, um popular acionou os militares após localizar a vítima caída no chão e sem sinais vitais. O Samu identificou um corte na região da têmpora esquerda, próximo ao olho, e confirmou a morte.

A perícia esteve no local e o corpo também foi encaminhado ao IML. Ainda conforme a polícia, a vítima possuía registros recentes de importunação sexual e era conhecida por andar pelas ruas exibindo os órgãos genitais.

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A PM informou que, pelas câmeras de segurança, as características dos suspeitos coincidem nos dois homicídios.