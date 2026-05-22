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Homem acusado de matar morador em situação de rua volta a matar outro

Polícia investiga ligação entre dois assassinatos de moradores em situação de rua e ocorridos no Bairro Nova Suíça, na Região Oeste da capital

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
22/05/2026 07:39

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Suspeitos são investigados por dois homicídios de moradores em situação de rua nesta semana em BH
Polícia investiga dois homicídios de moradores em situação de rua ocorridos nesta semana em Belo Horizonte crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

Um homem de 44 anos em situação de rua foi morto na noite dessa quinta-feira (21/5), no Bairro Nova Suíça, na Região Oeste de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Junquilhos. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima caída no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou a morte no local.

Câmeras de segurança registraram a vítima discutindo com dois suspeitos, de 28 e 34 anos, antes de ser agredida com uma barra de ferro. Testemunhas relataram que tentaram separar a briga e disseram ter ouvido os suspeitos afirmarem que já haviam matado outra pessoa na última terça-feira (19/5).

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Familiares reconheceram a vítima e informaram que ela era natural de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, enfrentava problemas relacionados ao consumo de álcool.

A perícia da Polícia Civil constatou um afundamento de crânio atrás da orelha esquerda. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Durante rastreamento, militares do Grupo Especializado em Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) localizaram um dos suspeitos embaixo do Viaduto Silva Lobo. Ele foi preso e encaminhado à delegacia.

As buscas pelo segundo suspeito continuam.

O outro caso

A polícia investiga se os mesmos suspeitos participaram de outro homicídio ocorrido também no Bairro Nova Suíça, na madrugada da última terça-feira (19/5).

Na ocasião, um homem, de 35, também em situação de rua foi encontrado morto na Avenida Amazonas, por volta de 1h15. Segundo a PM, um popular acionou os militares após localizar a vítima caída no chão e sem sinais vitais. O Samu identificou um corte na região da têmpora esquerda, próximo ao olho, e confirmou a morte.

A perícia esteve no local e o corpo também foi encaminhado ao IML. Ainda conforme a polícia, a vítima possuía registros recentes de importunação sexual e era conhecida por andar pelas ruas exibindo os órgãos genitais.

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A PM informou que, pelas câmeras de segurança, as características dos suspeitos coincidem nos dois homicídios.

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