Drogas e mandado de prisão em Minas: dois detidos em casas próximas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Duas ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas terminaram com apreensões e a prisão de dois suspeitos em Tumiritinga, no Vale do Rio Doce, na madrugada deste sábado (19/9).

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Em uma das ações, a Polícia Militar (PM) encontrou 29 tabletes de maconha e uma balança de precisão. Na outra, um homem, que era procurado pela Justiça, foi detido em uma casa que, segundo os militares, seria utilizada para o comércio de drogas.

As duas abordagens ocorreram em casas próximas, no Bairro Nova Tumiritinga, durante patrulhamento policial.

Prisão em casa apontada como ponto de tráfico

A primeira ocorrência começou quando os militares perceberam movimentação dentro de uma casa que, conforme o boletim de ocorrência, estaria fechada havia algum tempo e seria utilizada para o tráfico de drogas.

Durante a aproximação dos policiais, um homem, de 31 anos, correu em direção a uma porta lateral do imóvel. Os militares o perseguiram e conseguiram contê-lo.

Durante a consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O documento, segundo o registro, estava relacionado a um processo da comarca de Conselheiro Pena.

O homem foi levado para atendimento médico e, depois de liberado, encaminhado à delegacia da Polícia Civil (PC).

Denúncia leva PM a 29 tabletes de maconha

Durante a mesma ocorrência, os militares receberam uma denúncia anônima informando que, em uma casa próxima, outro indivíduo estaria escondendo materiais ilícitos. No local, os policiais encontraram um homem próximo a uma caixa-d'água, em uma laje.

Durante as buscas, foi localizada uma sacola branca contendo 29 tabletes de maconha, além de uma balança de precisão. Ao perceber que os entorpecentes haviam sido encontrados, o suspeito, de 18 anos, tentou fugir, mas foi contido pelos militares.

Ainda conforme o boletim, o jovem teria dito aos policiais ser proprietário do material e afirmado que vendia cada tablete por R$ 80. Ele também teria relatado que repassava os valores obtidos com as vendas a outra pessoa por meio de transferências bancárias e dinheiro em espécie.

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O suspeito também recebeu atendimento médico e, depois de liberado, foi encaminhado à delegacia da PC junto com o material apreendido.