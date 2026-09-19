Droga escondida no esgoto: PM prende quatro com pedras de crack em Minas
Policiais encontraram mais de 200 porções de drogas escondidas em um cano de esgoto em Governador Valadares, além de maconha em outros lugares do imóvel
compartilhe
Três homens, de 20, 24 e 25 anos, e uma mulher, de 35, foram presos na tarde dessa sexta-feira (18/9) em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), foram encontradas várias porções de drogas dentro de um cano de esgoto em uma casa no Aglomerado Carapina, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
Conforme a PM, 194 porções de crack já embaladas para venda foram encontradas durante as buscas. Os entorpecentes estavam escondidos em diferentes pontos do imóvel, incluindo um cano de esgoto localizado entre a cozinha e o corredor da casa.
Além das porções embaladas, os policiais apreenderam um pedaço de crack e outras porções da mesma droga. Meia barra e porções de maconha e 24 microtubos de cocaína também foram localizados.
Imagens divulgadas pelos militares mostram a retirada do material escondido no encanamento durante a ação. Além das drogas, foram apreendidos uma balança de precisão, seis celulares, duas facas e R$ 430,65 em dinheiro.
Os quatro envolvidos foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, levados à delegacia da Polícia Civil (PC), que vai apurar o caso. As drogas foram apreendidas.
Drogas também estavam escondidas em área abandonada
Segundo a ocorrência, os policiais encontraram entorpecentes em outros pontos do terreno. Um tablete maior de maconha e outras porções foram localizados em uma edificação abandonada na parte mais alta do imóvel.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A PM informou que já havia recebido denúncias de que o espaço seria utilizado para armazenar drogas. Durante a abordagem, alguns dos suspeitos tentaram fugir e jogar parte dos entorpecentes fora.
O que foi apreendido?
- 194 porções endoladas, 1 pedaço pequeno e substâncias fragmentadas análogas ao crack;
- 1/2 barra e diversos pedaços de substância análoga à maconha;
- 1 pedaço maior embalado e 24 microtubos contendo substância análoga à cocaína;
- 1 balança de precisão;
- R$ 430,65 em moeda corrente;
- 2 facas;
- 6 aparelhos celulares;
- Microtubos e sacolas plásticas utilizados para embalar os entorpecentes.