Droga escondida no esgoto: PM prende quatro com pedras de crack em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Três homens, de 20, 24 e 25 anos, e uma mulher, de 35, foram presos na tarde dessa sexta-feira (18/9) em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), foram encontradas várias porções de drogas dentro de um cano de esgoto em uma casa no Aglomerado Carapina, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

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Conforme a PM, 194 porções de crack já embaladas para venda foram encontradas durante as buscas. Os entorpecentes estavam escondidos em diferentes pontos do imóvel, incluindo um cano de esgoto localizado entre a cozinha e o corredor da casa.

Além das porções embaladas, os policiais apreenderam um pedaço de crack e outras porções da mesma droga. Meia barra e porções de maconha e 24 microtubos de cocaína também foram localizados.

Imagens divulgadas pelos militares mostram a retirada do material escondido no encanamento durante a ação. Além das drogas, foram apreendidos uma balança de precisão, seis celulares, duas facas e R$ 430,65 em dinheiro.

Os quatro envolvidos foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, levados à delegacia da Polícia Civil (PC), que vai apurar o caso. As drogas foram apreendidas.

Drogas também estavam escondidas em área abandonada

Segundo a ocorrência, os policiais encontraram entorpecentes em outros pontos do terreno. Um tablete maior de maconha e outras porções foram localizados em uma edificação abandonada na parte mais alta do imóvel.

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A PM informou que já havia recebido denúncias de que o espaço seria utilizado para armazenar drogas. Durante a abordagem, alguns dos suspeitos tentaram fugir e jogar parte dos entorpecentes fora.

O que foi apreendido?