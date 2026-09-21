Pais de alunos da rede particular apoiam professores em greve em BH

Pais e responsáveis por alunos de diferentes escolas particulares de Belo Horizonte se reúnem nesta segunda-feira, às 14h, em frente ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT), para manifestar apoio aos professores da rede privada de ensino. A mobilização tem como lema "Sem professor, não existe educação de qualidade".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A mobilização é organizada de forma espontânea e independente pelas próprias famílias. Os participantes adquiriram faixas e outros materiais para o ato, como forma de demonstrar apoio aos professores e preocupação com os rumos da educação particular em Minas Gerais.

Como iniciou a greve dos professores

Professores da rede particular de Belo Horizonte e Região Metropolitana estão em greve por tempo indeterminado desde quarta-feira (16/9), em reação à proposta de dividir a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) entre educação básica e ensino superior, o que pode criar regras e benefícios distintos para quem atua nos dois níveis.

A medida, defendida pelo Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinepe-MG), que representa as instituições de ensino, é rejeitada pelo Sindicato dos Professores de Minas Gerais (Sinpro-MG), que teme perda de direitos e enfraquecimento da negociação coletiva.

Apoio das famílias aos professores

O grupo de apoio surgiu após diversos pais perceberam que tinham as mesmas preocupações e questionamentos com relação às paralisações. A partir de então, se uniram para dialogar com os sindicatos em apoio aos docentes.

O grupo afirma ter contatado o Sinepe-MG para apresentar os questionamentos e buscar um diálogo mais direto. Porém, as respostas ocorreram principalmente pelo Instagram e foram notas oficiais mais genéricas, sem abordar especificamente os pontos levantados. Os pais chegaram a elaborar um manifesto direcionado ao sindicato, mas dizem não ter recebido retorno.

A partir das conversas com os sindicatos, os responsáveis afirmam ter compreendido melhor as reivindicações dos professores. Os pais também dizem ter percebido uma maior abertura das escolas ao diálogo depois do início da mobilização. Ao mesmo tempo, destacam a preocupação com o desenvolvimento dos filhos e com a valorização dos professores.

Amanda De Paula Mello, mãe de uma criança de 2 anos da educação infantil e madrasta de outra de 12 anos do ensino fundamental, diz que os pais têm construído um diálogo aberto com os filhos, tentando explicar a situação para que os alunos entendam o momento e a reivindicação de seus professores.

Aproximadamente 350 pais participam do movimento, com responsáveis de 19 escolas já envolvidos. Para o ato desta segunda-feira, são esperadas cerca de 100 pessoas. A mobilização reúne pais de alunos da educação infantil ao ensino superior e, segundo os responsáveis, não tem caráter político.

O objetivo do grupo, segundo os organizadores, é que os direitos dos professores sejam mantidos e que todos possam retornar às suas atividades profissionais e às suas rotinas o mais breve possível, sem que isso implique abrir mão dos benefícios que a categoria possui atualmente. E portanto, esperam que o Sinepe se responsabilize e se comprometa com o diálogo, apresentando propostas justas e condizentes com a realidade dos profissionais da educação.

“Os pais da mobilização buscam o respeito antes de tudo, para que os filhos e alunos possam voltar às aulas, mas que os professores também possam restabelecer seus direitos”, afirma Amanda. Segundo ela, “o objetivo é que tudo se normalize sem prejudicar os professores”.

Escolas que têm pais presentes no grupo de mobilização:

1. Colégio Balão Vermelho

2. Colégio Batista Mineiro (CBM)

3. Colégio Casa Viva

4. Colégio Franciscano Sagrada Família

5. Colégio Instituto da Criança

6. Colégio Loyola

7. Colégio Magnum Cidade Nova

8. Colégio Magnum Lourdes

9. Colégio Marista Dom Silvério

10. Colégio Marista Padre Eustáquio

11. Colégio Piaget

12. Colégio Sagrado Coração de Jesus

13. Colégio Santa Maria Cidade Nova

14. Colégio Santo Agostinho – Centro

15. Colégio Santo Agostinho – Gutierrez

16. Colégio Santo Agostinho – Nova Lima

17. Colégio Santo Antônio

18. Colégio Santo Tomás de Aquino

19. Escola da Serra

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão