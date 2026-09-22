Advogado preso usava OAB de outro e atuava em mais de 2 mil casos

O advogado Antônio Carlos Cabral Coelho foi preso em 1º de setembro por uso irregular de inscrições da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A investigação da Polícia Civil começou após a desconfiança de um desembargador durante um julgamento virtual no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 15 de junho.

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O magistrado estranhou que o advogado fizesse uma sustentação oral para se defender em um caso de revisão criminal. Coelho havia sido condenado por apropriação indébita e atuava em causa própria, o que chamou a atenção do desembargador, um ex-advogado.

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A atitude foi considerada incomum, pois profissionais costumam evitar a exposição em casos nos quais são réus. O juiz também notou a falta de constrangimento do advogado ao se apresentar diante de 15 magistrados, com quem poderia se encontrar em outros processos.

O caso original que motivou a revisão criminal tratava da apropriação de R$ 5.507,66 que pertenciam a um cliente do advogado.

Após o julgamento, um dos magistrados consultou o registro de Coelho na OAB-MG e descobriu que a inscrição estava cancelada. O desembargador verificou que o advogado também tinha um registro na OAB-SP, mas este se encontrava suspenso.

Uma análise mais detalhada revelou que, em diversos processos, Antônio Carlos usava um terceiro número de inscrição. Este número era quase idêntico ao seu registro original em São Paulo, com apenas um dígito alterado, e pertencia a outro profissional, constando como inativo na OAB-SP.

Documentos da OAB-MG mostraram que o cancelamento do registro do advogado em Minas Gerais ocorreu após cerca de 20 processos disciplinares, que resultaram em suspensão do exercício profissional e multas.

As apurações iniciais do magistrado levaram a uma investigação da Polícia Civil, que deu origem ao inquérito 5077781-93.2026.8.13.0024. A prisão do profissional foi decretada em 28 de agosto.

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Antônio Carlos Cabral Coelho aparece como advogado em mais de 2 mil processos em tramitação nos estados de Minas Gerais e São Paulo.