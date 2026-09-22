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TRAGÉDIA

Dupla Rick & Renner faria show em BH na turnê de 40 anos da dupla

O cantor Rick Sollo, vocalista da dupla Rick & Renner, morreu nessa segunda-feira (21/9) após a queda de um helicóptero na serra de Santa Catarina

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
22/09/2026 16:31 - atualizado em 22/09/2026 16:33

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Dupla Rick & Renner faria show em BH dentro da turnê de 40 anos da dupla
As condições climáticas na região são investigadas como uma possível causa do acidente crédito: Tupi

O cantor Rick Sollo, vocalista da dupla Rick & Renner, morreu nesta segunda-feira (21/9) após a queda de um helicóptero na serra de Santa Catarina. O acidente ocorreu em meio aos preparativos para uma turnê que comemoraria os 40 anos de carreira do grupo sertanejo.

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Os ingressos para a nova série de shows começaram a ser vendidos na última terça-feira (15/9). A primeira apresentação estava marcada para 7 de novembro no Expominas, em Belo Horizonte.

Além do cantor, outras quatro pessoas morreram na queda da aeronave. Entre as vítimas estão o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares. As identidades do piloto e do copiloto ainda não foram confirmadas.

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O helicóptero partiu de Porto Belo (SC) com destino a São Joaquim (SC). As condições climáticas na região são investigadas como uma possível causa do acidente. A área próxima à Serra do Corvo Branco registrava chuva, granizo e ventos fortes durante o voo.

Destroços de helicóptero em área de mata fechada com árvores e arbustos verdes
Os destroços do helicóptero que caiu na serra de Santa Catarina, resultando na morte do cantor Rick Sollo e de outras quatro pessoas. Foto: Reprodução

Quem era Rick Sollo

Nascido em Monte Carlo, no Tocantins, Geraldo Antonio de Carvalho formou a dupla com Renner Reis em 1986. O grupo se destacou na década de 1990 com sucessos como "Ela É Demais", "Cara de Pau" e "Filha".

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Rick também atuou como compositor e produtor musical. Em mais de 30 anos de carreira, se tornou um dos nomes mais consagrados da música sertaneja, com canções gravadas por artistas como Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Chororó, Daniel e Gino & Geno.

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