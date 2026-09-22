Dupla Rick & Renner faria show em BH na turnê de 40 anos da dupla

O cantor Rick Sollo, vocalista da dupla Rick & Renner, morreu nesta segunda-feira (21/9) após a queda de um helicóptero na serra de Santa Catarina. O acidente ocorreu em meio aos preparativos para uma turnê que comemoraria os 40 anos de carreira do grupo sertanejo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os ingressos para a nova série de shows começaram a ser vendidos na última terça-feira (15/9). A primeira apresentação estava marcada para 7 de novembro no Expominas, em Belo Horizonte.

Além do cantor, outras quatro pessoas morreram na queda da aeronave. Entre as vítimas estão o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares. As identidades do piloto e do copiloto ainda não foram confirmadas.

O helicóptero partiu de Porto Belo (SC) com destino a São Joaquim (SC). As condições climáticas na região são investigadas como uma possível causa do acidente. A área próxima à Serra do Corvo Branco registrava chuva, granizo e ventos fortes durante o voo.

Os destroços do helicóptero que caiu na serra de Santa Catarina, resultando na morte do cantor Rick Sollo e de outras quatro pessoas. Foto: Reprodução

Quem era Rick Sollo

Nascido em Monte Carlo, no Tocantins, Geraldo Antonio de Carvalho formou a dupla com Renner Reis em 1986. O grupo se destacou na década de 1990 com sucessos como "Ela É Demais", "Cara de Pau" e "Filha".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Rick também atuou como compositor e produtor musical. Em mais de 30 anos de carreira, se tornou um dos nomes mais consagrados da música sertaneja, com canções gravadas por artistas como Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Chororó, Daniel e Gino & Geno.