Queda de helicóptero: Empresário de Rick era conselheiro de Augusto Cury

O empresário Bruno Avelar, que estava no helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, atuava como conselheiro de campanha do presidenciável Augusto Cury, do Avante. A aeronave foi localizada no início da tarde desta terça-feira (22/9), na Serra de Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), as cinco pessoas a bordo morreram.

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Depois da confirmação das mortes, a campanha de Augusto Cury informou o cancelamento de toda a agenda política prevista para a tarde desta terça-feira. Em comunicado, a equipe afirmou que o candidato está profundamente consternado com a perda e se solidarizou com familiares, amigos e todos os afetados pela tragédia.

Cury e Avelar mantinham uma relação de amizade. Em mensagem divulgada após a confirmação das mortes, o candidato lamentou a perda do empresário e destacou a dedicação a projetos voltados para a juventude, com foco no incentivo ao empreendedorismo e no combate ao vício em telas e drogas.

Além de Cury, Avelar mantinha parceria com diferentes celebridades. Ele ficou conhecido como coach de eymar Jr. e, segundo informações divulgadas em sua própria página, a empresa tem quase 2 mil clientes.

O voo e o resgate

O helicóptero decolou na segunda-feira (21/9) de Porto Belo, no litoral norte catarinense, com destino a São Joaquim, onde o cantor Rick participaria de um almoço com o prefeito da cidade.

O contato com os radares foi perdido enquanto a aeronave sobrevoava a região de Urubici. Além de Rick e Bruno Avelar, estavam a bordo um videomaker da equipe e o piloto da aeronave. A quinta vítima ainda não se sabe quem é.

Os destroços foram localizados por volta do meio-dia desta terça-feira pela aeronave Arcanjo 03. As buscas mobilizaram cerca de 40 bombeiros, mais de 10 veículos, drones térmicos, cães farejadores e o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB).

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As equipes concentraram os esforços a partir do último sinal de celular emitido por um dos ocupantes. Os corpos serão encaminhados para a Polícia Científica para perícia. As causas do acidente serão investigadas pelos órgãos competentes.