O que se sabe sobre o helicóptero desaparecido com o cantor Rick

A equipe do cantor Rick, da dupla com Renner, informou em comunicado na manhã desta terça-feira (22/9) que ainda não há informações oficiais sobre a localização do helicóptero em que o artista estava. Na nota, foi feito um pedido de respeito aos familiares e para que notícias falsas não sejam divulgadas.

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"Informamos que, neste momento, seguimos aguardando informações oficiais sobre a localização da aeronave e de todos os seus ocupantes. As equipes responsáveis pelas buscas seguem mobilizadas e acompanhamos cada atualização junto às autoridades competentes", diz o comunicado.

A equipe do artista também agradeceu as manifestações de carinho. "Pedimos, por respeito às famílias e a todos os envolvidos, que não sejam compartilhadas informações não confirmadas. Agradecemos profundamente todas as mensagens, orações e manifestações de carinho recebidas. Seguimos unidos em oração e com esperança."

Sobre as buscas

O helicóptero decolou da região da Costa Esmeralda, em Porto Belo, e seguia para São Joaquim. O primeiro chamado sobre o desaparecimento ocorreu às 16h30 de segunda-feira (21/9), e as buscas já ultrapassam 12 horas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), a operação se concentra em dois pontos distantes cerca de 30 quilômetros um do outro: o local de uma suposta queda e o ponto do último sinal de celular de um dos tripulantes.

O clima chuvoso na Serra Catarinense dificultou os trabalhos nas primeiras horas. A Defesa Civil do estado chegou a emitir um alerta na segunda-feira sobre a passagem de uma frente fria, com previsão de temporais, vendaval e granizo. O tempo melhorou na manhã de terça-feira, que amanheceu sem chuva.

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Além do cantor, estava na aeronave o empresário e palestrante Bruno Avelar, do projeto "O poder do network". Segundo o programa "Hora 1", da TV Globo, o quartel do Corpo de Bombeiros de Urubici recebeu reforços para intensificar a operação. A esposa de Rick também fez uma postagem demonstrando esperança.