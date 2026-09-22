Submundo 808 em BH: tudo sobre o famoso baile de funk bruxaria
Evento nascido em SP desembarca na capital com ingressos extras; saiba o que pode e o que não pode levar, line-up completo e regras da festa
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Belo Horizonte recebe o Submundo 808, um dos bailes funk mais cultuados do Brasil, no próximo sábado (26/9). O evento acontece a partir das 20h, no BH Outlet Plus Shopping, localizado no bairro Belvedere.
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Com foco no funk bruxaria e no mandelão, a festa já teve seus ingressos regulares esgotados. A organização, no entanto, liberou um segundo lote extra na plataforma Meaple, com vagas que sofreram estorno, sendo a última chance de compra.
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Origem e conceito do baile
O Submundo 808 nasceu em Campinas (SP), em abril de 2023, idealizado por um coletivo de sete jovens da cena periférica, incluindo Vinícius Mariano e o DJ Tresk. O projeto começou de forma modesta para 500 pessoas e hoje atrai multidões de até 10 mil participantes em cidades paulistas.
A sonoridade é marcada por batidas distorcidas, graves pesados e o protagonismo dos DJs. A proposta rejeita camarotes ou áreas VIP, garantindo acesso total à pista e a um palco 360°, pensado para a interação entre o artista e o público. O guarda-chuva é um dos seus símbolos visuais.
Regras e itens proibidos
A festa segue um padrão rígido de segurança e cultura. A classificação etária é de 18 anos, sendo obrigatória a apresentação de documento original com foto ou por meio de aplicativo oficial. Fotos ou cópias em PDF não serão aceitas.
Em relação à vestimenta, é proibido o uso de camisetas de times nacionais, sendo permitidas apenas de seleções ou times internacionais. Também não é permitida a entrada com chinelos ou calçados abertos.
Entre os itens que não podem entrar no evento estão:
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copos térmicos (como Stanley);
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recipientes de vidro ou alumínio;
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desodorante aerossol;
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perfumes.
Line-up confirmado
A organização divulgou a lista de artistas que se apresentarão na pista 360° em Belo Horizonte. Confira os nomes:
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Kenan e Kel
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Tresk
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Clei
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Novin
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Dia
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Petrus
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Th4ys
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Akila
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Djahi
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WS da Igrejinha
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Baile Room (Showcase)
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Diskbeat
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Bonina
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Missiah
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Paranoia
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Bebela Dias
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Vhoor
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Christopher Luz
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MC Morena
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Anderson do Paraíso