Cantor Rick morre aos 59 anos em trágico acidente aéreo em SC

A morte do cantor sertanejo Rick, da dupla com Renner, foi confirmada nesta terça-feira (22/9). O artista de 59 anos estava em uma aeronave que desapareceu na segunda-feira (21/9) durante um trajeto entre Porto Belo e São Joaquim, na Serra Catarinense.

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O helicóptero que transportava Rick também levava o empresário Bruno Avelar, um videomaker e o piloto. As equipes de socorro foram acionadas logo após a perda de contato com a aeronave, iniciando uma busca por terra e ar no território catarinense.

Mobilização de resgate na Serra Catarinense

As buscas se concentraram em um raio de 30 quilômetros entre a localidade de Vacas Gordas, em Urubici, e os arredores de São Joaquim. O planejamento da operação considerou o último sinal emitido pelo celular e as coordenadas da rota prevista.

A operação contou com drones equipados com sensores térmicos da Polícia Militar e o suporte de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). O empresário Luciano Hang também cedeu aeronaves para ajudar na varredura. O Corpo de Bombeiros mobilizou mais de 20 militares e cães farejadores.

Trajetória marcada por sucessos no sertanejo

Geraldo Antônio de Carvalho, conhecido como Rick, nasceu em Tocantins e começou sua carreira musical em Brasília, no ano de 1986. Ao lado de Renner, ele se tornou uma das vozes mais conhecidas do sertanejo romântico, alcançando a marca de 15 milhões de cópias vendidas.

O sucesso nacional veio em 1998 com o hit "Ela é demais". Outras canções de destaque foram "Cara de pau", "Filha" e "Nos bares da cidade". A dupla passou por dois períodos de separação, em 2010 e 2015, mas se reconciliou definitivamente em 2018.

Além de cantor, Rick foi um importante produtor e compositor. Suas letras foram interpretadas por grandes nomes da música, como as duplas Chitãozinho e Xororó e João Paulo e Daniel.

Os trabalhos de resgate foram coordenados pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba. A ação teve o apoio de sete viaturas de cidades como Lages e Curitibanos e durou toda a madrugada desta terça-feira até a localização dos corpos.

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