Luto na música: relembre duplas famosas separadas por tragédias

Com a morte do cantor Rick Sollo, da dupla sertaneja Rick & Renner, nesta terça-feira (22/9), a lista de artistas que faleceram de forma trágica, infelizmente, ganhou mais um nome. Além do cantor, outros episódios interromperam as trajetórias de ídolos da música. Relembre nomes que perderam seus companheiros de canto.

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Claudinho e Buchecha

Claudinho faleceu em 2002, aos 26 anos, vítima de um acidente de carro. O veículo, comprado pelo cantor dois dias antes, era dirigido pelo empresário da dupla, Ivan Manzielli. O carro derrapou, saiu da estrada e colidiu com uma árvore.

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João Paulo e Daniel

O cantor Daniel formava dupla com João Paulo, que morreu aos 37 anos em um acidente de carro no interior de São Paulo, em 1997. O veículo capotou várias vezes e explodiu.

Desde 1998, Daniel segue em carreira solo. Em grande parte de seus shows, ele presta homenagens a João Paulo.

Leandro e Leonardo

O sertanejo Leandro morreu em junho de 1998, aos 26 anos, devido a um câncer raro no pulmão. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

Leonardo lançou seu primeiro álbum solo em 1999. O cantor já homenageou o irmão em especiais de música sertaneja.

Camargo e Camarguinho

Antes de formar dupla com Luciano, Zezé Di Camargo cantava com seu irmão Emival. Conhecidos como Camargo e Camarguinho, eles alcançaram sucesso até uma tragédia interromper a parceria.

Emival morreu aos 11 anos, em 1975, em um acidente de carro. Incentivado pelo pai, Zezé continuou na carreira musical ao lado de Luciano.

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A dupla 'Camargo e Camarguinho' em registro da infância de Zezé Di Camargo e seu irmão EmivalReprodução / Zeze Di Camargo e Luciano

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

