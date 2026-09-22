Rick Sollo: a história por trás da voz do sucesso 'Ela é demais'

Geraldo Antônio de Carvalho, nascido em Monte do Carmo (TO) em 5 de dezembro de 1966, tornou-se conhecido em todo o Brasil como Rick Sollo. O cantor, compositor e produtor musical foi a primeira voz da dupla Rick e Renner, que marcou o sertanejo nos anos 1990 e 2000.

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A parceria com Renner, firmada na década de 1980, ganhou força em Brasília, onde os dois chegaram a lançar trabalhos de forma independente antes de alcançar projeção nacional.

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O apoio de Zezé Di Camargo e Luciano foi fundamental para a trajetória da dupla. Eles aproximaram os músicos do produtor Manoel Nenzinho Pinto, o que impulsionou a presença de Rick e Renner no mercado fonográfico. A partir de então, acumularam sucessos como "Ela é demais", de 1998, e "Nos bares da cidade".

Até 2007, a dupla já havia vendido milhões de discos e mantinha uma agenda de shows intensa pelo país. Além de cantor, Rick se consolidou como compositor e produtor, assinando músicas gravadas por outros nomes do sertanejo.

No fim de 2010, após quase 25 anos de parceria, Rick e Renner anunciaram a separação. Rick adotou oficialmente o nome artístico Rick Sollo e investiu na carreira solo, lançando o álbum "Pronto pra te amar" em 2011.

A dupla ainda retomaria a parceria antes de uma nova separação. Em 2018, Rick e Renner voltaram a trabalhar juntos novamente. Entre as canções da dupla, "Ela é demais" se destaca como o maior clássico.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata