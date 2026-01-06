A história de amor de Rita Lee e Roberto de Carvalho que venceu o tempo

A história de amor de Rita Lee e Roberto de Carvalho atravessou quase cinco décadas e se tornou um dos maiores símbolos de parceria da música brasileira. O relacionamento, que começou em 1976 e só terminou com a partida da cantora em maio de 2023.

O encontro foi arquitetado pela música. Após ouvir uma fita cassete com a canção “Bandido Corazón”, Rita Lee ficou encantada pela guitarra de Roberto de Carvalho.

Foi o cantor Ney Matogrosso, com quem Roberto tocava na época, quem promoveu o encontro do casal em 1976. A conexão foi imediata e o que seria uma colaboração musical evoluiu para um romance que definiria a vida de ambos.

Juntos, eles se tornaram uma das duplas de compositores mais bem-sucedidas do país. A sintonia criativa resultou em clássicos que marcaram a carreira de Rita, como “Lança Perfume”, “Amor e Sexo”, e “Mania de Você”. A sonoridade inovadora, impulsionada pelas guitarras e arranjos de Roberto, consolidou a cantora como a rainha do rock brasileiro.

Parceria na vida e na música

A parceria se estendeu para além dos palcos e estúdios. O casal teve três filhos: Beto, João e Antônio. Após 20 anos juntos, eles oficializaram a união em uma cerimônia civil em 13 de dezembro de 1996.

Nos últimos anos, a dedicação de Roberto ficou ainda mais visível durante a luta de Rita contra um câncer de pulmão, diagnosticado em 2021. Ele foi seu principal companheiro e cuidador, compartilhando atualizações com os fãs e demonstrando um apoio incondicional até seus últimos momentos.

Mesmo após a morte da cantora, Roberto de Carvalho mantém viva a memória da esposa. Em suas redes sociais, ele frequentemente compartilha momentos e lembranças do casal, celebrando a história que construíram juntos.

