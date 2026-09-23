Escola de BH tem áreas interditadas após vistoria identificar rachaduras

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Rachaduras, trincas e problemas na fundação foram identificados na Escola Estadual Helena Pena, no Bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte, durante uma vistoria da Defesa Civil. A inspeção foi realizada para avaliar as condições de segurança do imóvel e apontou riscos em diferentes áreas da unidade que precisaram ser isoladas preventivamente enquanto são avaliadas as causas e definidas as medidas para solucionar os danos.

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Durante a vistoria realizada na tarde da última quarta-feira (16/9) no imóvel localizado na Rua Genoveva de Souza, o órgão municipal identificou afundamento de fundação, trincas e rachaduras em paredes, inclusive com anomalias visíveis na parte externa da edificação.

Os problemas foram encontrados em diferentes pontos da unidade, incluindo ambientes como secretaria, supervisão, sala de aula, banheiro, diretoria e auditório.

Áreas isoladas

Após a avaliação, foi emitida uma notificação de risco com medidas que deverão ser adotadas pela responsável pela unidade. Entre elas está o isolamento preventivo, por meio de barreiras físicas, dos locais afetados ou que possam ser atingidos.

A unidade também deverá adotar medidas de autoproteção e acompanhar a evolução dos danos até que o problema seja solucionado.

Avaliação técnica

Outra medida determinada é a realização de uma avaliação técnica especializada para identificar as causas dos problemas e apontar as soluções necessárias. Os reforços e reparos indicados deverão ser executados posteriormente.

Segundo o órgão, a responsável pela unidade foi orientada ainda a zelar de forma permanente pelas condições de conservação, estabilidade, segurança e salubridade do imóvel.

A reportagem procurou o Governo de Minas e a Secretaria de Estado de Educação para saber se os alunos vão continuar utilizando as instalações da escola e qual é a previsão para resolver a situação, mas ainda não teve retorno. O espaço segue aberto.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice