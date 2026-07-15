Fábrica de pães é interditada em Juiz de Fora e alimentos são descartados

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma fábrica de pães foi interditada, nessa terça-feira (14/7), em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e mais de 290 quilos de alimentos foram descartados. A ação foi realizada pelo Departamento de Vigilância Sanitária (DVISA) da prefeitura municipal.

Segundo o Executivo, a ação ocorreu em um estabelecimento no Bairro Jardim de Alá. A vistoria identificou condições precárias de higiene no local e para os funcionários. O espaço não tinha água para a lavagem de utensílios.

Durante a inspeção, as equipes constataram falhas nas instalações, equipamentos, móveis e utensílios, o que comprometia a segurança dos produtos oferecidos à população. O negócio ainda funcionava sem alvará sanitário, sem projeto arquitetônico aprovado e sem responsável técnico, o que vai contra a legislação vigente.

Entre as irregularidades, a prefeitura destacou a manipulação e o armazenamento de alimentos sem a adoção de boas práticas, o uso de raticida sem registro no órgão competente, a presença de vestígios de pragas urbanas, entre outras. Foram apreendidos e inutilizados mais de 290 kg de alimentos impróprios para consumo, além de produtos de limpeza sem registro na Anvisa.

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Segundo a gestão pública, a interdição da manipulação de alimentos foi adotada como medida preventiva para a proteção da saúde dos moradores. O estabelecimento somente poderá retomar suas atividades após a correção das irregularidades.