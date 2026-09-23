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REGIÃO OESTE DE MINAS

Vídeo: motorista embriagado joga caminhão contra pedágio na BR-381

Caminhoneiro desobedeceu à ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal e dirigiu cinco quilômetros até ser interceptado pelos agentes

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
23/09/2026 16:48

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Após bater com a guarita do pedágio, o motorista derrubou uma parte da carga de fertilizantes na pista
Após a batida na cabine do pedágio, parte da carga de fertilizantes se esparramou na pista crédito: Redes sociais

Um motorista, de 42 anos, foi preso após dirigir embriagado e jogar um caminhão de fertilizantes contra a cabine de autoatendimento do pedágio na BR-381 em Carmópolis de Minas, na Região Centro-Oeste, na tarde dessa terça-feira (23/9). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e prendeu o condutor. O incidente ocorreu na pista sentido Belo Horizonte, no quilômetro 597 da rodovia Fernão Dias.

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Nas imagens, é possível identificar que a cabine foi destruída com o impacto do caminhão e que parte da carga ficou sobre a pista.

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Segundo a Motiva Minas SP, que administra o trecho, a cabine permanece interditada para atuação da equipe de conservação viária. 

A PRF apontou que o motorista, após destruir o ponto, não parou e continuou a dirigir por mais cinco quilômetros, além de desobedecer às ordens de parada das equipes da PRF. 

Ao abordar o condutor, os agentes notaram que ele apresentava sinais de que havia ingerido bebida alcoólica. Os policiais fizeram o teste do bafômetro, que apontou que o motorista estava com 0,8 mg/L de álcool no organismo – o limite previsto em lei é de 0,3 mg/L, igual ou acima dessa quantidade é considerada infração pelo código de trânsito. 

Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Carmópolis de Minas, local em que foi emitido o laudo e realizado o exame de corpo de delito. 

A Polícia Civil de Minas Gerais afirmou que o homem foi conduzido à delegacia, ouvido e autuado em flagrante pelos crimes de trânsito: fuga do local do acidente e conduzir o veículo sob efeito de álcool, além de ser indiciado por desobediência, por não respeitar as sinalizações dos agentes de trânsito para encostar e parar o veículo. 

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Após os procedimentos da polícia judiciária, o homem foi preso e segue à disposição da Justiça. O caminhão envolvido no acidente foi removido ao pátio credenciado.

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