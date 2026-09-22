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RISCO NA RODOVIA

Cabine de carreta é arrancada em acidente na BR-040 e deixa motorista preso

Colisão entre dois caminhões na altura de Conselheiro Lafaiete levou bombeiros a desencarceraram um dos condutores, que ficou preso às ferragens

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QU
Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
22/09/2026 11:42

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O acidente aconteceu no km 636 da rodovia
O acidente entre duas carretas aconteceu no km 636 da BR-040, na altura de Conselheiro Lafaiete crédito: Reprodução/CBMMG

Uma colisão entre duas carretas deixou um motorista preso entre as ferragens na manhã desta terça-feira (22/9) na BR-040, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas. Com o impacto, a cabine de uma das carretas foi arrancada do veículo.

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O acidente aconteceu no km 636 da rodovia, na altura do trevo para Queluzito, no sentido Barbacena. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.

O motorista de uma das carretas ficou preso entre as ferragens. Os bombeiros fizeram o desencarceramento e o repassaram à Unidade de Resgate, que o levou para atendimento hospitalar. O estado de saúde dele não foi informado e o condutor da outra carreta não ficou ferido.

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Durante o atendimento, uma das pistas da BR-040 permaneceu interditada, causando restrição no fluxo de veículos no trecho.

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