BR-262: carretas são flagradas com 750 barras de maconha indo para Betim

Quatro pessoas foram presas com 750 barras de maconha que seriam transportadas até Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A apreensão aconteceu nessa segunda-feira (21/9) na BR-262, altura do km 403, em Igaratinga, no Centro-Oeste de Minas.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), a carga teria saído de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, com destino a Betim.

A abordagem ocorreu durante uma operação da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

As equipes receberam informações de que uma grande quantidade de drogas era transportada pela BR-262 em duas carretas bitrens. A partir da denúncia, os policiais localizaram os veículos e passaram a acompanhá-los a distância.

Os motoristas pararam em um posto de combustíveis para comer e foram abordados. Segundo a ocorrência, antes mesmo de ser questionado, um dos caminhoneiros afirmou que não estava viajando junto com o condutor da outra carreta.

Um dos motoristas acabou confessando aos policiais que havia entorpecentes nos veículos. Durante as buscas, foram encontradas 750 barras de maconha acondicionadas em caixas de papelão.

Mulher chega de van durante apreensão

Enquanto os militares retiravam a droga das carretas, uma van conduzida por uma mulher estacionou entre os dois veículos pesados. Ela também foi abordada.

Segundo a PM, a mulher admitiu que faria parte da logística para levar a droga até Betim e afirmou conhecer os veículos e os responsáveis pelo transporte.

Ela contou ainda que o grupo havia encontrado um motociclista que deveria conduzi-los até o local da primeira descarga. Durante o trajeto, porém, o homem mudou repentinamente o caminho e desaparecido. Os policiais fizeram buscas, mas não localizaram o motociclista.

Com as informações obtidas, os militares seguiram até o segundo ponto de encontro indicado como uma das etapas da entrega. Segundo a ocorrência, um homem que estava em uma Fiat Strada aguardava a chegada da van. Ao ver o veículo, ele acenou, sem perceber que uma policial estava no interior.

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O suspeito foi abordado e, conforme a PM, ofereceu resistência à prisão. Depois de ser detido, permaneceu em silêncio. Os quatro presos foram encaminhados à Polícia Federal em Divinópolis, que ficou responsável devido ao tamanho da droga apreendida.