Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE APREENSÃO

BR-262: carretas são flagradas com 750 barras de maconha indo para Betim

Segundo a PM, droga saiu de Corumbá e era transportada em dois bitrens. Mulher em uma van faria parte da logística até o destino final

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
22/09/2026 08:16

compartilhe

×
As 750 barras de maconha cruzariam Minas até Betim, mas operação intercepta carga
As 750 barras de maconha cruzariam Minas até Betim, mas operação intercepta carga crédito: PMMG/Reprodução

Quatro pessoas foram presas com 750 barras de maconha que seriam transportadas até Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A apreensão aconteceu nessa segunda-feira (21/9) na BR-262, altura do km 403, em Igaratinga, no Centro-Oeste de Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a carga teria saído de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, com destino a Betim.

A abordagem ocorreu durante uma operação da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

Leia Mais

As equipes receberam informações de que uma grande quantidade de drogas era transportada pela BR-262 em duas carretas bitrens. A partir da denúncia, os policiais localizaram os veículos e passaram a acompanhá-los a distância.

Os motoristas pararam em um posto de combustíveis para comer e foram abordados. Segundo a ocorrência, antes mesmo de ser questionado, um dos caminhoneiros afirmou que não estava viajando junto com o condutor da outra carreta.

Um dos motoristas acabou confessando aos policiais que havia entorpecentes nos veículos. Durante as buscas, foram encontradas 750 barras de maconha acondicionadas em caixas de papelão.

Mulher chega de van durante apreensão

Enquanto os militares retiravam a droga das carretas, uma van conduzida por uma mulher estacionou entre os dois veículos pesados. Ela também foi abordada.

Segundo a PM, a mulher admitiu que faria parte da logística para levar a droga até Betim e afirmou conhecer os veículos e os responsáveis pelo transporte.

Ela contou ainda que o grupo havia encontrado um motociclista que deveria conduzi-los até o local da primeira descarga. Durante o trajeto, porém, o homem mudou repentinamente o caminho e desaparecido. Os policiais fizeram buscas, mas não localizaram o motociclista.

Com as informações obtidas, os militares seguiram até o segundo ponto de encontro indicado como uma das etapas da entrega. Segundo a ocorrência, um homem que estava em uma Fiat Strada aguardava a chegada da van. Ao ver o veículo, ele acenou, sem perceber que uma policial estava no interior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi abordado e, conforme a PM, ofereceu resistência à prisão. Depois de ser detido, permaneceu em silêncio. Os quatro presos foram encaminhados à Polícia Federal em Divinópolis, que ficou responsável devido ao tamanho da droga apreendida.

Tópicos relacionados:

apreensao maconha minas-gerais pm policia-civil policia-federal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay