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BR-381: acidente que ocorreu quinta à noite (17/9) ainda congestiona a via

Pista em direção a Belo Horizonte (norte) registra 18 quilômetros de lentidão: motoristas precisam passar por desvio

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AC
Alexandre Carneiro
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Alexandre Carneiro
Repórter
18/09/2026 19:11 - atualizado em 18/09/2026 19:20

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Trânsito na BR-381, em Betim, na Grande BH, segue intenso nesta sexta-feira (18/9) após acidente
Trânsito na BR-381, em Betim, na Grande BH, segue intenso nesta sexta-feira (18/9) após acidente crédito: Felipe Pimenta

A BR-381 segue congestionada em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (18/9). A causa do congestionamento é um acidente ocorrido às 23h57 desta quinta-feira (17/9), quando um caminhão de uma empresa que realizava obras de recuperação de pavimento se chocou com um fio energizado.

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Segundo a Motiva Minas SP, responsável pela via, equipes da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) atuam para desenergizar a rede elétrica. Por isso, o veículo acidentado ainda não pôde ser retirado. Ainda de acordo com a concessionária, a situação mais crítica é na pista em direção a Belo Horizonte (norte), que registra 18 quilômetros de lentidão.

Na altura do quilômetro 503, próximo ao Bairro Citrolândia, em Betim, o tráfego está sendo desviado para a pista marginal. No sentido oposto, em direção a São Paulo, o trânsito foi liberado às 12h50, mas ainda há 6 quilômetros de lentidão.

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Após o acidente, equipes operacionais e de resgate da concessionária foram acionadas e encaminharam o motorista do veículo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Betim.

Desvio 

A Motiva Minas SP divulgou uma rota de desvio alternativo para os motoristas. Veja como acessar:

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  • Siga pela BR-381/Rodovia Fernão Dias.
  • Acesse a Saída 536, seguindo em direção à MG-431 – Itaúna.
  • Continue pela MG-431, seguindo sentido Itaúna.
  • Ao chegar à região urbana de Itaúna, siga a sinalização e o trajeto indicado em direção à MG-050.
  • Acesse a MG-050, seguindo sentido Belo Horizonte.
  • Permaneça na MG-050 até o acesso à BR-262.
  • Siga pela BR-262, sentido Belo Horizonte/Betim.

A concessionária lembra ainda que o desvio pode ser alterado conforme as condições operacionais.

Orientações aos motoristas

  • Respeite toda a sinalização implantada ao longo do desvio;
  • Reduza a velocidade ao se aproximar dos pontos de orientação;
  • Mantenha distância segura do veículo à frente;
  • Siga as orientações das equipes operacionais e autoridades presentes;
  • Planeje sua viagem, considerando possíveis alterações no tempo de deslocamento.

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