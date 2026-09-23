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Acidente na BR-356 deixa uma pessoa morta e três feridas em Itabirito

Duas vítimas em estado grave foram levadas pelo helicóptero Arcanjo ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
23/09/2026 16:19

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Imagem ilustrativa - bombeira prestando resgate
Imagem ilustrativa - bombeira prestando resgate crédito: CBMMG/Reprodução

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na BR-356, em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais, nesta quarta-feira (23/9). Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a batida ocorreu a cerca de quatro quilômetros antes da barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Quatro pessoas estavam envolvidas na ocorrência, duas em cada veículo.

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De acordo com os bombeiros, uma das vítimas morreu no local. Outras duas ficaram gravemente feridas e foram transportadas pelo helicóptero Arcanjo para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A quarta vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência e se deslocaram até o trecho da rodovia. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias que provocaram a colisão nem sobre a identidade das vítimas.

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