MG: corpos de dois idosos desaparecidos são encontrados

O corpo do segundo idoso que estava desaparecido no Rio Grande, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi encontrado nesta terça-feira (22/9) pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG). A vítima, de 76 anos, era natural de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro. Nessa segunda (21/9), os militares já haviam localizado o corpo de outro homem, de 65, natural de Igarapava (SP). Os dois desapareceram após saírem para pescar em uma canoa, na região do Distrito da Baixa, também conhecida como Melancia.

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O desaparecimento foi registrado no sábado (19/9). Segundo informações repassadas aos bombeiros, os dois homens haviam saído por volta das 9h para uma pescaria e não retornaram no horário habitual. Familiares relataram que eles costumavam voltar até o horário do almoço e que as pescarias geralmente não ultrapassavam quatro horas.

A corporação foi acionada às 20h50 do mesmo dia e iniciou as buscas ainda durante a noite. Uma equipe foi deslocada para o local para levantar informações e realizar as primeiras diligências. A partir do domingo (20/9), a operação foi ampliada, com emprego de embarcações para varredura do rio, mergulhos e voos com drones para monitoramento de uma área extensa.

No início da operação, os militares não tinham um ponto exato para concentrar as buscas. Nenhuma testemunha havia relatado ter visto a embarcação submergir e também não foram encontrados objetos que pudessem indicar o local do desaparecimento, como boias ou tanques de combustível.

As equipes passaram a priorizar trechos frequentados pelos pescadores, especialmente regiões onde havia ceva de peixes. Informações de moradores também ajudaram no levantamento da área, já que um dos homens conhecia o Rio Grande e costumava realizar pescarias no local.

Corpos encontrados

O primeiro corpo foi localizado pelos bombeiros na manhã de segunda-feira (21/9). Após a localização, a perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos necessários e auxiliar na identificação.

As buscas, no entanto, continuaram porque ainda havia um dos pescadores desaparecido. Nesta terça, os militares encontraram o segundo corpo, encerrando a procura pelas duas vítimas. A perícia da Polícia Civil foi novamente acionada.

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As circunstâncias do desaparecimento e as causas das mortes deverão ser esclarecidas pelos órgãos responsáveis pela investigação. Até o momento, o Corpo de Bombeiros não informou o que teria provocado o desaparecimento da embarcação.