Idosos saem para pescar e desaparecem no Triângulo Mineiro

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Dois pescadores, de 65 e 76 anos, desapareceram na noite desse sábado (19/9) depois de saírem para pescar no Rio Grande, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que iniciou as buscas na manhã deste domingo (20/9), o sumiço ocorreu no Distrito da Baixa, região conhecida como "Melancia".

Ainda segundo os militares, nenhuma testemunha relatou ter visto o barco deles afundar. Também não foram encontrados vestígios, como boias ou tanques de combustível.

Conforme relato de moradores locais, os pescadores conhecem bastante a região e, habitualmente, as pescarias não duravam mais do que quatro horas.

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Os bombeiros usam embarcações nas buscas e atuam principalmente na área em que os idosos mais pescavam. Para ampliar a região monitorada, eles também estão utilizando drones.