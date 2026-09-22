Carga de caminhão é usada para evitar acidentes após tombamento na MG-020

Um caminhão tombou e derramou óleo na MG-020, no Bairro Monte Azul, na Região Norte de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (22/9). O acidente provocou risco de derrapagens e um grande congestionamento na rodovia durante a manhã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas viaturas do 3º Batalhão foram acionadas por volta das 4h45 para atender à ocorrência, na altura do km 15.

Uma Unidade de Resgate dos bombeiros chegou a ser mobilizada, mas foi dispensada porque uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava no local.

Com o tombamento, o veículo pesado derramou óleo sobre a pista, deixando o trecho escorregadio e aumentando o risco de novos acidentes.

Bombeiros usam carga do próprio caminhão

Para reduzir o perigo, os bombeiros recorreram à própria carga transportada pelo caminhão: farelo de trigo.

Os militares espalharam o produto sobre as manchas de óleo para absorver o líquido. Em seguida, rasparam a mistura e a deslocaram para o canto da rodovia, diminuindo o risco de derrapagens.

Na manhã desta terça-feira, a reportagem do Estado de Minas flagrou um grande congestionamento no trecho afetado pelo acidente.

Motoristas que passam pela região terão que ter paciência ou evitar o local, utilizando as rotas alternativas sugeridas pelos aplicativos de navegação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia