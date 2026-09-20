Carro é prensado entre dois caminhões em acidente na BR-251 em Minas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro no Km 470, da BR-251, em Francisco Sá, no Norte de Minas, mobilizou duas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do estado (CBMMG), na tarde deste domingo (20/9). O helicóptero Arcanjo também foi acionado para atender a ocorrência, já que o carro ficou prensado entre um caminhão-baú e uma carreta. As primeiras informações davam conta de que os ocupantes do carro estavam presos às ferragens.

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Porém, ao chegarem ao local, os bombeiros verificaram que todas as vítimas, um homem, de 41 anos, duas mulheres, uma de 38 anos e uma de 42 anos, além de um menino, de apenas 3 anos, já estavam fora do veículo e recebiam atendimento de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sem lesões graves.

Após o susto, as duas mulheres foram avaliadas pela Unidade de Suporte do Samu e levadas para o Hospital de Francisco Sá. O motorista, avaliado pelos bombeiros, teve escoriações e pequenos cortes na mão, mas recusou atendimento. Os condutores dos veículos pesados não sofreram ferimentos.

De acordo com os bombeiros, o carro saiu da cidade de Riacho dos Machados e seguia para Montes Claros. Já segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta, que vinha no mesmo sentido que o carro, teve uma pane de freios e bateu no veículo de passeio, arrastando-o para a traseira do caminhão-baú.

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Durante o trabalho das equipes de socorro a via ficou interditada nos dois sentidos. Os bombeiros precisaram aplicar serragem nas manchas de óleo causadas pela batida.