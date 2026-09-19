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CAPOTAMENTO

Caminhonete capota em rodovia no Norte de Minas e deixa feridos

Pais e adolescente ficaram feridos devido ao acidente. Eles foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao hospital

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
19/09/2026 19:39 - atualizado em 19/09/2026 19:41

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Veículo capotou e deixou três pessoas da mesma família feridas
Veículo capotou e deixou três pessoas da mesma família feridas crédito: Redes sociais/Reprodução/Samu/Divulgação

Uma caminhonete com três ocupantes capotou na MG-604, em Bonito de Minas, no Norte do estado, na tarde de sexta-feira (18/9).

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De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da região, uma das vítimas foi uma adolescente, de 13 anos, que machucou o quadril, além de ter ficado com várias escoriações pelo corpo.

O pai da jovem, de 43 anos, também sofreu escoriações e perdeu um dos dedos no acidente. Já a mãe da menina, de idade não divulgada, teve apenas ferimentos leves.

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A família foi atendida e encaminhada para um hospital em Januária, a cerca de 49 quilômetros de distância do local do acidente e na mesma região do estado.

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