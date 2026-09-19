Caminhonete capota em rodovia no Norte de Minas e deixa feridos

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma caminhonete com três ocupantes capotou na MG-604, em Bonito de Minas, no Norte do estado, na tarde de sexta-feira (18/9).

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De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da região, uma das vítimas foi uma adolescente, de 13 anos, que machucou o quadril, além de ter ficado com várias escoriações pelo corpo.

O pai da jovem, de 43 anos, também sofreu escoriações e perdeu um dos dedos no acidente. Já a mãe da menina, de idade não divulgada, teve apenas ferimentos leves.

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A família foi atendida e encaminhada para um hospital em Januária, a cerca de 49 quilômetros de distância do local do acidente e na mesma região do estado.