Caminhonete capota em rodovia no Norte de Minas e deixa feridos
Pais e adolescente ficaram feridos devido ao acidente. Eles foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao hospital
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Uma caminhonete com três ocupantes capotou na MG-604, em Bonito de Minas, no Norte do estado, na tarde de sexta-feira (18/9).
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De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da região, uma das vítimas foi uma adolescente, de 13 anos, que machucou o quadril, além de ter ficado com várias escoriações pelo corpo.
O pai da jovem, de 43 anos, também sofreu escoriações e perdeu um dos dedos no acidente. Já a mãe da menina, de idade não divulgada, teve apenas ferimentos leves.
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A família foi atendida e encaminhada para um hospital em Januária, a cerca de 49 quilômetros de distância do local do acidente e na mesma região do estado.