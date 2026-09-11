Van com funcionários de fábrica de fogos capota e deixa um morto na MG-429

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após uma van que transportava funcionários de uma fábrica de fogos de artifício de Santo Antônio do Monte capotar na manhã desta sexta-feira (11/9), na MG-429, entre Santo Antônio do Monte e Lagoa da Prata, na Região Centro-Oeste de Minas. O acidente ocorreu por volta das 6h45.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo o Corpo de Bombeiros, nove pessoas estavam na van. Seis delas não se feriram e seguiram para Santo Antônio do Monte por meios próprios.

Outras duas vítimas foram atendidas por uma unidade de suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para atendimento médico em Lagoa da Prata. Os bombeiros não informaram a gravidade dos ferimentos.

A vítima que morreu foi encontrada presa sob a van. Após os trabalhos periciais e a liberação da cena pelo perito oficial da Polícia Civil, os bombeiros fizeram a retirada do corpo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois que o veículo foi removido por um guincho, a equipe também atuou na segurança da pista. Houve derramamento de óleo na via, e os militares espalharam serragem no local para reduzir o risco de derrapagens e novos acidentes.