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SANTO ANTÔNIO DO MONTE

Van com funcionários de fábrica de fogos capota e deixa um morto na MG-429

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após uma van que transportava funcionários de uma fábrica de fogos de artifício de Santo Antônio do Monte capotar na manhã desta sexta-feira (11/9), na MG-429

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Estado de Minas
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Repórter
11/09/2026 21:43

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Segundo o Corpo de Bombeiros, nove pessoas estavam na van. Seis delas não se feriram e seguiram para Santo Antônio do Monte por meios próprios
Segundo o Corpo de Bombeiros, nove pessoas estavam na van. Seis delas não se feriram e seguiram para Santo Antônio do Monte por meios próprios crédito: CBMMG

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após uma van que transportava funcionários de uma fábrica de fogos de artifício de Santo Antônio do Monte capotar na manhã desta sexta-feira (11/9), na MG-429, entre Santo Antônio do Monte e Lagoa da Prata, na Região Centro-Oeste de Minas. O acidente ocorreu por volta das 6h45.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, nove pessoas estavam na van. Seis delas não se feriram e seguiram para Santo Antônio do Monte por meios próprios.

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Outras duas vítimas foram atendidas por uma unidade de suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para atendimento médico em Lagoa da Prata. Os bombeiros não informaram a gravidade dos ferimentos.

A vítima que morreu foi encontrada presa sob a van. Após os trabalhos periciais e a liberação da cena pelo perito oficial da Polícia Civil, os bombeiros fizeram a retirada do corpo.

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Depois que o veículo foi removido por um guincho, a equipe também atuou na segurança da pista. Houve derramamento de óleo na via, e os militares espalharam serragem no local para reduzir o risco de derrapagens e novos acidentes.

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