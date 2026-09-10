Motorista morre após carreta com 140 porcos cair em ribanceira em MG

Um motorista de 64 anos morreu depois que o caminhão que conduzia saiu da pista e caiu em uma ribanceira de cerca de 50 metros na MG-111, em Ipanema, no Vale do Rio Doce. O acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira (9/9). O veículo transportava aproximadamente 140 porcos.

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Segundo o registro da Polícia Militar (PM), o caminhão seguia no sentido Manhuaçu–Caratinga quando, ao entrar em uma curva fechada à esquerda, saiu da trajetória e deixou a rodovia pelo lado direito.

O veículo atingiu o guard-rail e, na sequência, avançou por uma área de vegetação antes de despencar pela ribanceira. O caminhão capotou e ficou com o teto voltado para o chão. O motorista ficou preso às ferragens e morreu. A morte foi confirmada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Porcos morreram e outros fugiram

De acordo com o relato de uma testemunha à Polícia Militar Rodoviária, os animais haviam sido carregados em Abre Campo e seriam levados para a sede de uma empresa em Aimorés.

Após a queda do caminhão, parte dos porcos morreu e outros animais fugiram pela área de vegetação. Um guincho particular seria utilizado para retirar o veículo e recolher os animais mortos e vivos.

Chuva no momento do acidente

Conforme o boletim de ocorrência, chovia no momento da batida e a pista estava molhada. Ainda segundo o registro, a sinalização vertical e horizontal da rodovia estava em boas condições, assim como o pavimento.

A velocidade máxima permitida no trecho é de 60 km/h. A Polícia Militar Rodoviária apontou velocidade incompatível com as condições da via como causa presumida do acidente.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os trabalhos necessários. Após os procedimentos, o corpo foi liberado e encaminhado a uma funerária de Ipanema.