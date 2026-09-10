Mulheres vão à polícia por importunação sexual em ato de Flávio Bolsonaro
Reportagem do EM falou com uma das vítimas, de 35 anos, que ainda tenta se recuperar do abalo emocional causado pela violência sexual
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Duas mulheres registraram ocorrências de importunação sexual durante o ato do senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que aconteceu em Juiz de Fora, na Zona da Mata, no início da tarde dessa quarta-feira (9/9), no Centro. Os dois casos serão investigados pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
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A reportagem falou com uma das vítimas, que ainda tenta se recuperar do abalo emocional causado pela violência sexual. A mulher de 35 anos, que não terá a identidade divulgada, havia aproveitado o horário de almoço para assistir ao comício. Em determinado momento, notou um homem atrás dela se masturbando e encostando nela. O crime aconteceu na Rua Halfeld. A vítima registrou boletim de ocorrência no mesmo dia.
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Segundo a mulher, ao perceber o que estava acontecendo, ela reagiu e atingiu o homem com vários tapas. “Eu já entrei esmurrando ele. Eu ia bater muito mais nele ali, mas um senhor apartou a confusão, e o cara conseguiu escapar em meio à multidão. Eu ainda corri atrás dele, gritando o que ele estava fazendo comigo, mas ninguém fez nada”, lembrou.
Ainda conforme a vítima, a falta de acolhimento foi algo que a marcou muito naquele momento. “Eu me senti violentada, agredida na frente de uma multidão e ninguém fez nada. Então, eu só queria chorar”, afirmou.
O crime foi registrado por meio de uma câmera que filma em 360 graus e pertence a um homem que estava um pouco atrás filmando o ato político. Ao perceber o que havia acontecido, ele forneceu as imagens à vítima. O vídeo poderá ajudar a polícia a identificar o homem responsável pela importunação sexual.
Mãe de uma adolescente de 17 anos e uma criança, de 8, a vítima disse que é a primeira vez que passa por uma situação como essa. “Foi a pior sensação da minha vida. A mulher, muitas vezes, não denuncia por medo do que vão falar, mas é preciso denunciar, é preciso acreditar mais quando a mulher fala”, avaliou.
O mesmo homem teria atacado outra mulher, de 37 anos, também na Rua Halfeld, durante o ato político. A vítima registrou ocorrência de importunação sexual junto à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher nesta quinta-feira (10/9).
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Ela declarou à polícia que o homem se esfregou em suas costas. A vítima informou ter solicitado que uma acompanhante gravasse o ocorrido e fotografasse o suspeito. Essa vítima percebeu outras mulheres passando por situações semelhantes durante o ato e avisou uma equipe da polícia. O homem não havia sido preso até a publicação desta matéria.