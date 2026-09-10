Mulheres vão à polícia por importunação sexual em ato de Flávio Bolsonaro

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Duas mulheres registraram ocorrências de importunação sexual durante o ato do senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que aconteceu em Juiz de Fora, na Zona da Mata, no início da tarde dessa quarta-feira (9/9), no Centro. Os dois casos serão investigados pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

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A reportagem falou com uma das vítimas, que ainda tenta se recuperar do abalo emocional causado pela violência sexual. A mulher de 35 anos, que não terá a identidade divulgada, havia aproveitado o horário de almoço para assistir ao comício. Em determinado momento, notou um homem atrás dela se masturbando e encostando nela. O crime aconteceu na Rua Halfeld. A vítima registrou boletim de ocorrência no mesmo dia.

Segundo a mulher, ao perceber o que estava acontecendo, ela reagiu e atingiu o homem com vários tapas. “Eu já entrei esmurrando ele. Eu ia bater muito mais nele ali, mas um senhor apartou a confusão, e o cara conseguiu escapar em meio à multidão. Eu ainda corri atrás dele, gritando o que ele estava fazendo comigo, mas ninguém fez nada”, lembrou.

Ainda conforme a vítima, a falta de acolhimento foi algo que a marcou muito naquele momento. “Eu me senti violentada, agredida na frente de uma multidão e ninguém fez nada. Então, eu só queria chorar”, afirmou.

O crime foi registrado por meio de uma câmera que filma em 360 graus e pertence a um homem que estava um pouco atrás filmando o ato político. Ao perceber o que havia acontecido, ele forneceu as imagens à vítima. O vídeo poderá ajudar a polícia a identificar o homem responsável pela importunação sexual.

Mãe de uma adolescente de 17 anos e uma criança, de 8, a vítima disse que é a primeira vez que passa por uma situação como essa. “Foi a pior sensação da minha vida. A mulher, muitas vezes, não denuncia por medo do que vão falar, mas é preciso denunciar, é preciso acreditar mais quando a mulher fala”, avaliou.

O mesmo homem teria atacado outra mulher, de 37 anos, também na Rua Halfeld, durante o ato político. A vítima registrou ocorrência de importunação sexual junto à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher nesta quinta-feira (10/9).

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Ela declarou à polícia que o homem se esfregou em suas costas. A vítima informou ter solicitado que uma acompanhante gravasse o ocorrido e fotografasse o suspeito. Essa vítima percebeu outras mulheres passando por situações semelhantes durante o ato e avisou uma equipe da polícia. O homem não havia sido preso até a publicação desta matéria.