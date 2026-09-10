Eleições na Unimontes: atual reitor é o mais votado

As eleições para reitor e vice-reitor da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), para a gestão de dezembro de 2026 a dezembro de 2030, foram realizadas na quarta-feira (9/9). O atual reitor da universidade, Wagner de Paulo Santiago, que busca o segundo mandato, foi o mais votado para o cargo, com 80,6% dos votos, seguido dos candidatos Antonio Alvimar Souza (ex-reitor), que recebeu 9,5% da votação, e Ilva Ruas Abreu (ex-vice-reitora), que obteve 7,2% dos votos.

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Para vice-reitor, o candidato mais votado foi Dalton Caldeira Rocha (que ocupa o mesmo cargo atualmente), com 74,8% dos votos. O segundo colocado foi Paulo Eduardo Gomes de Barros, que alcançou 19,5% da votação.

Mantida pelo Governo do Estado, a Unimontes oferece ensino gratuito e conta com cerca de 15 mil alunos em cursos de graduação e de pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu), além de ensino técnico-profissionalizante. Além das atividades do campus-sede em Montes Claros, mantém 11 campi nas regiões Norte e Noroeste de Minas e no Vale do Jequitinhonha.

O voto na universidade pública estadual é paritário, valendo por pesos: professor (70%), servidor técnico-administrativo (15%) e aluno (15%).

Votação eletrônica

A Universidade Estadual de Montes Claros completou em maio passado 64 anos de existência – em 1962, surgiu como a Fundação Norte Mineira de Ensino Superior (FUNM) e foi transformada na atual Unimontes pela Constituição Mineira de 1989.

Nas eleições da última quarta-feira, pela primeira vez na história da instituição, a Unimontes promoveu uma votação para reitor e vice-reitor por sistema online. Os professores, servidores técnico-administrativos e alunos, após cadastramento, puderam votar por meio de computador ou aparelho celular, com um sistema de senha, o que assegurou o sigilo do voto, de forma tranquila e ágil. Os trabalhos foram coordenados por uma comissão eleitoral, integrada por representantes dos diferentes segmentos da comunidade acadêmica.

Encerrada a votação, foi aberto prazo para interposição de recursos por parte dos candidatos. Na próxima segunda-feira, o Conselho Universitário da Unimontes se reunirá para examinar os recursos apresentados e deliberar sobre a homologação das eleições.

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Após a homologação do resultado pelo Conselho Universitário, as listas tríplices para reitor e vice-reitor serão encaminhadas ao governador do estado, a quem caberá a nomeação dos dirigentes da instituição para o período de dezembro/2026 a dezembro/2030.