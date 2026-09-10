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VERSÃO CONTESTADA

BH: família de engenheira desaparecida contesta PC: 'Não foi encontrada'

Familiares negam que mulher tenha sido encontrada, como a polícia informou anteriormente. Mãe da engenheira contesta informações repassadas pela PCMG

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/09/2026 18:26 - atualizado em 11/09/2026 08:25

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A engenheira civil Cynthia Augusta Ferraz Penedo Mendes, de 42 anos, foi localizada pela Polícia Civil
A engenheira civil Cynthia Augusta Ferraz Penedo Mendes, de 42 anos, está desaparecida, segundo a família crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press / Divulgação/Redes sociais

A família da engenheira civil Cynthia Augusto Ferraz Penedo Mendes, de 42 anos, questiona a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) sobre a localização da mulher.

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A corporação havia informado que ela foi encontrada depois de ficar desaparecida desde a madrugada dessa quarta-feira (9/9). No entanto, a mãe da engenheira, Margareth Mendes, diz que a polícia conseguiu apenas uma filmagem que indicava o embarque dela em determinado local.

De acordo com a PCMG, não havia indícios de que a mulher tenha sido vítima de algum crime. A família dela, por sua vez, contesta. Segundo Margareth, o compartilhamento da informação causou um transtorno ainda maior, já que eles ainda não sabem o paradeiro da vítima, que sumiu depois de sair da casa de uma amiga na Rua Mar de Espanha, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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Ao Estado de Minas, Margareth informou que desde o desaparecimento, ela tem sido assediada e até contatada por criminosos, pois ela divulgou o número de telefone pessoal para receber alguma pista.

A mãe da mulher desabafa que a situação já é bastante delicada e que a polícia "cometeu um erro" ao comunicar uma "inverdade" sobre os acontecimentos.

Questionada pela reportagem, a PCMG esclareceu que não houve localização física da mulher, mas, sim, de "elementos acerca de seu deslocamento e paradeiro".

Durante a investigação, a PCMG conseguiu filmagens que indicam o deslocamento de Cynthia, que fez a polícia concluir que ela deixou o local por vontade própria.

A PCMG ressaltou, ainda, que "tratando-se de pessoa maior e capaz e não havendo indícios de crime, ela não pode ser coagida a revelar sua localização ou obrigada a manter contato com familiares contra a própria vontade. A preservação de sua privacidade, nesse contexto, deve ser respeitada".

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O caso segue sendo investigado pela PCMG dentro dos limites legais.

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