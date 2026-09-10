Polícia Civil e família em BH divergem sobre desaparecimento de engenheira

A busca pela engenheira civil Cynthia Mendes, em Belo Horizonte, gerou um impasse e expôs uma aparente falha de comunicação entre a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a família da profissional. Enquanto a instituição anunciou oficialmente que ela havia sido localizada, parentes contestaram a informação, afirmando que ela permanecia sem paradeiro conhecido, o que ampliou a angústia e a incerteza sobre o caso.

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A divergência entre as versões evidencia como casos de desaparecimento podem criar ruídos e apreensão. A situação levanta questionamentos sobre o que as autoridades consideram como "localizar" uma pessoa e em que momento essa informação deve ser compartilhada com a família e o público.

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O que gerou a divergência no caso da engenheira?

O conflito de informações começou quando a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) emitiu um comunicado afirmando que a engenheira havia sido encontrada. Pouco tempo depois, familiares de Cynthia Mendes usaram as redes sociais para desmentir a versão oficial, declarando que não haviam estabelecido contato com ela e que, para eles, a busca continuava.

Qual a posição da família de Cynthia Mendes?

Os parentes da engenheira civil alegam que não receberam nenhuma prova concreta ou confirmação de que ela estivesse segura. A família sustenta que, sem um contato direto ou uma confirmação visual, não é possível considerar que Cynthia foi efetivamente encontrada. Para eles, a profissional continua desaparecida, e a divulgação da notícia pela polícia foi precipitada.

Por que a comunicação oficial é tão importante?

Em casos de desaparecimento, a comunicação oficial desempenha um papel fundamental para evitar a disseminação de informações falsas e para gerenciar a ansiedade dos envolvidos. Quando a versão de uma autoridade diverge daquela da família, cria-se um ambiente de desconfiança e confusão, o que pode atrapalhar o andamento das buscas e o engajamento da comunidade.

Polícia Civil esclarece



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esclarece que, conforme já informado anteriormente, as diligências realizadas no caso apontaram indicativos de que se trata de um desaparecimento voluntário, não havendo, até o momento, qualquer indício de que a mulher, de 42 anos, tenha sido vítima de crime.

No decorrer das apurações, a PCMG obteve informações, inclusive registros que indicam seu deslocamento, que permitiram concluir que ela deixou o local por vontade própria e possibilitaram a obtenção de elementos acerca de seu paradeiro.

A PCMG esclarece, contudo, que não houve localização física da mulher pelos policiais. A informação anteriormente divulgada de que ela havia sido “localizada” referia-se aos elementos obtidos durante a investigação acerca de seu deslocamento e paradeiro.

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Ressalta-se que, tratando-se de pessoa maior e capaz e não havendo indícios de crime, ela não pode ser coagida a revelar sua localização ou obrigada a manter contato com familiares contra a própria vontade. A preservação de sua privacidade, nesse contexto, deve ser respeitada.