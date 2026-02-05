Como agir se um familiar desaparecer? Veja o protocolo a ser seguido

O desaparecimento de um familiar é uma das situações mais angustiantes que existem. Nesses momentos, a agilidade e a organização são cruciais para aumentar as chances de um desfecho positivo. A primeira e mais importante medida é procurar a delegacia de polícia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência (BO) imediatamente.

Ao contrário do que muitos pensam, não é preciso esperar 24 horas para comunicar o desaparecimento. Essa regra não existe. A notificação deve ser feita assim que a ausência incomum da pessoa for percebida. Leve uma foto recente e forneça o máximo de detalhes possíveis: nome completo, idade, características físicas, roupas que usava e locais que costumava frequentar.

O que fazer após o registro policial

Com o boletim de ocorrência em mãos, o próximo passo é iniciar uma busca paralela. Entre em contato com hospitais, unidades de pronto atendimento e abrigos na região onde a pessoa foi vista pela última vez. Informe os dados do desaparecido e deixe um contato. Também é válido consultar o Instituto Médico Legal (IML) local.

Converse com amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Eles podem ter informações valiosas sobre o estado emocional da pessoa ou sobre seus planos recentes. Reúna esses dados e, caso encontre algo relevante, comunique imediatamente à polícia para auxiliar na investigação.

Divulgação nas redes sociais

As redes sociais são ferramentas poderosas, mas precisam ser usadas com estratégia e cuidado. Ao criar um post sobre o desaparecimento, inclua uma foto nítida e recente, o nome completo da pessoa, idade, a cidade e o bairro onde desapareceu, além da data e da roupa que vestia.

Nunca divulgue o seu número de telefone pessoal ou o da família na publicação. Em vez disso, oriente para que qualquer informação seja repassada diretamente à polícia, por meio dos telefones 190 (Polícia Militar) ou da delegacia responsável pelo caso. Para desaparecimento de crianças e adolescentes, o Disque 100 também pode ser acionado. Isso evita trotes e possíveis tentativas de extorsão em um momento de vulnerabilidade.

Mantenha um celular sempre carregado e com a linha desocupada para receber ligações da polícia ou de hospitais. Centralize a comunicação em um ou dois membros da família para evitar a dispersão de informações e garantir que os investigadores tenham um ponto de contato claro e consistente.

