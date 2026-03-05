Como funciona a investigação de pessoas desaparecidas em Minas Gerais?

O desaparecimento de uma pessoa querida gera angústia e levanta uma dúvida comum: como a polícia atua quando alguém some? Em Minas Gerais, o trabalho coordenado pela Polícia Civil segue um protocolo rigoroso que começa assim que a ausência é comunicada.

O primeiro e mais importante passo é o registro imediato do boletim de ocorrência. Contrariando o mito popular, não é necessário esperar 24 horas. A comunicação pode ser feita em qualquer delegacia da Polícia Civil, unidades da Polícia Militar ou pela internet, na Delegacia Virtual. Quanto mais rápido o registro, maiores as chances de sucesso na localização.

A partir do registro, a investigação é iniciada. Em Belo Horizonte, a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD) assume o caso diretamente. No interior do estado, a apuração fica a cargo das delegacias locais, que podem contar com o suporte da DRPD. A primeira medida é incluir o nome e os dados da pessoa no sistema nacional de desaparecidos. Simultaneamente, as equipes verificam hospitais, abrigos e o Instituto Médico-Legal (IML) em busca de registros de entrada que possam corresponder à pessoa procurada.

A busca por pistas e o trabalho de inteligência

Com as ações iniciais em andamento, os investigadores mergulham na vida da pessoa desaparecida. O objetivo é entender sua rotina, seus últimos contatos e qualquer comportamento que fuja do padrão. Para isso, analisam redes sociais, registros telefônicos e movimentações bancárias, sempre com autorização judicial quando necessário.

O trabalho de campo é essencial. Agentes entrevistam familiares, amigos, colegas de trabalho e vizinhos. Buscam por câmeras de segurança que possam ter registrado os últimos passos da pessoa e apuram qualquer pista, por menor que pareça. Todo detalhe é considerado valioso para montar o quebra-cabeça.

A tecnologia também desempenha um papel fundamental. O rastreamento de celulares e a análise de dados de geolocalização podem indicar a última área onde a pessoa esteve. A cooperação com polícias de outros estados é ativada se houver indícios de que a pessoa possa ter cruzado a divisa de Minas Gerais.

A divulgação de cartazes com a foto e informações da pessoa desaparecida é outra ferramenta poderosa. Essa estratégia, sempre feita com o consentimento da família, visa mobilizar a sociedade. A Polícia Civil reforça que qualquer informação deve ser repassada pelos canais oficiais, como a linha específica da DRPD pelo número 0800 2828 197, que funciona 24 horas e garante o sigilo do informante.

É igualmente crucial que, ao encontrar a pessoa, a família comunique imediatamente à polícia para que o registro de desaparecido seja baixado do sistema, evitando futuros constrangimentos.

