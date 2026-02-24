MG: saiba como registrar um boletim de ocorrência de desaparecido

O desaparecimento de pessoas é uma realidade que afeta milhares de famílias em Minas Gerais. Saber como agir rapidamente ao perceber o sumiço de um familiar ou amigo é fundamental para auxiliar o trabalho das autoridades e aumentar as chances de localização.

A agonia de não ter notícias de um parente é imensa, mas a ação imediata é crucial para o trabalho da polícia. O registro de um boletim de ocorrência é o primeiro e mais importante passo para que as buscas comecem oficialmente. É ele que formaliza o desaparecimento e aciona os protocolos de investigação.

O que fazer ao notar um desaparecimento?

A primeira medida é procurar a delegacia de Polícia Civil mais próxima ou uma unidade da Polícia Militar. É importante desfazer um mito comum: não é necessário esperar 24 horas para fazer o registro. A comunicação pode e deve ser feita assim que a ausência incomum for notada. Quanto mais rápido o alerta, maiores as chances de localização.

O registro também pode ser feito de forma online, por meio da Delegacia Virtual da Polícia Civil de Minas Gerais. O sistema é intuitivo e permite que o comunicante preencha todas as informações necessárias de casa, agilizando o processo. Após a formalização, a Polícia Civil inicia os procedimentos de apuração, que incluem a divulgação da imagem e de dados da pessoa em canais oficiais.

Quais informações levar à delegacia?

Ter os dados corretos em mãos otimiza o registro e a investigação. A colaboração da família e dos amigos é essencial para fornecer um retrato fiel da pessoa desaparecida e de sua rotina. Para facilitar, reúna o máximo de informações possível antes de ir à delegacia ou acessar o sistema online.

Veja os itens mais importantes:

Foto recente: uma imagem nítida é a ferramenta mais importante para a divulgação e o reconhecimento.

Documentos pessoais: RG e CPF da pessoa, se possível.

Descrição completa: características físicas marcantes, como altura, cor de cabelo e olhos, além de cicatrizes, tatuagens ou sinais particulares.

Roupas: descreva as vestimentas que a pessoa usava quando foi vista pela última vez.

Último contato: data, hora e local onde foi vista, e se estava na companhia de alguém.

Informações adicionais: rotina, locais que costumava frequentar, contatos de amigos próximos, possíveis problemas de saúde ou se faz uso de medicamentos.

O caso é encaminhado para a Divisão de Referência à Pessoa Desaparecida (DRPD), que centraliza as investigações no estado. Qualquer detalhe, mesmo que pareça irrelevante, pode ser a peça-chave para ajudar a encontrar quem sumiu. Informações também podem ser repassadas para a DRPD pelo telefone 0800 2828 197 (24 horas) ou para a Polícia Civil (197) e Disque Denúncia (181).

