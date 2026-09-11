BR-251 terá interdição total do trânsito neste sábado (12/9)

A BR-251 terá interdição total do trânsito por cerca de 30 minutos no KM 397,no trecho entre Francisco Sá e Salinas, no Norte de Minas, neste sábado (12/9), a partir das 15h. Conforme a Ecovias das Gerais, concessionária que administra a rodovia, a passagem de veículos será interrompida temporariamente para a instalação do primeiro pórtico de pedágio eletrônico no local.

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O serviço acontece dentro do processo de concessão da estrada para a iniciativa privada. O contrato de concessão foi assinado no início de junho e prevê que o pedágio será cobrado a partir de primeiro de dezembro. Serão instaladas na BR-251 quatro praças de cobrança de pedágio, em sistema free flow.

Um dos pontos de cobrança dos motoristas fica situado no local onde será feita a instalação do pórtico de pedágio eletrônico, no km 397, no município de Grão Mogol.

A BR-251 é uma das rodovias federais mais movimentadas de Minas Gerais, com um grande tráfego de caminhões e carretas que viajam do Sul/Sudeste para o Nordeste. O trecho também é muito perigoso, com o registro de constantes acidentes fatais.

Os motoristas terão que ter paciência ao trafegarem pela BR-251 neste sábado. Conforme comunicado divulgado pela Ecovias das Gerais, a rodovia será parcialmente interditada no Km 397, a partir das 13h quando passará a funcionar no sistema pare e siga. Às 15h, haverá a interdição total, com previsão de durar 30 minutos. A expectativa é de que o trânsito seja totalmente liberado no local a partir das 16h, divulgou a concessionária.

Desde a assinatura do contrato de concessão, em junho, a Ecovias Gerais vem realizando obras de reformas na BR 251, com interrupções parciais no trânsito no sistema “pare e siga” . Com isso, os motoristas de caminhões, carretas, ônibus e de carros de passeio enfrentam filas quilométricas de carros na estrada.

As obras estão previstas dentro do chamado “Plano dos 100 Dias”, um conjunto de ações emergenciais voltadas à melhoria das condições da rodovia e ao aumento da segurança viária. Os serviços deverão ser executados antes do início da cobrança de pedágio.

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Conforme a concessionária, programa inclui recuperação da sinalização horizontal e vertical, manutenção emergencial de pavimento nos trechos mais críticos, serviços de roçada, limpeza da faixa de domínio, manutenção dos sistemas de drenagem, tapa-buracos e implantação de dispositivos de segurança em pontos considerados prioritários.