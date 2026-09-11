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SERRARIA SOUZA PINTO

Feira da Reforma Agrária terá programação gratuita com show de Tizumba

Evento em BH começa nesta sexta (11/9) e contará também com ampla oferta de alimentos e produtos feitos por assentados; além do multiarista mineiro, feira terá apresentações de Pererê e Linn da Quebrada

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
11/09/2026 16:02 - atualizado em 11/09/2026 16:20

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VI Feira Estadual da Reforma Agrária de MG acontece de 11 a 13 de setembro
VI Feira Estadual da Reforma Agrária de MG acontece na Serraria Souza Pinto, na Região Central de Minas crédito: Dowglas Silva/Divulgação

A VI Feira Estadual da Reforma Agrária de Minas Gerais começa nesta sexta-feira (11/9) e segue com programação gratuita até domingo (13/9), na Serraria Souza Pinto, na Região Central de Belo Horizonte.

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Com o lema “Cultivar a Terra, Defender o Brasil”, a feira vai oferecer produtos de famílias acampadas e assentadas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), além de programação cultural. Serão mais de 15 cooperativas do MST em Minas Gerais e cinco cooperativas convidadas do movimento em São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Bahia. 

Alimentação 

Segundo Paula Ribeiro Guimarães, da direção estadual do MST de Minas Gerais, a expectativa é de que a feira receba 50 mil visitantes durante os três dias de programação.

Outra atração é a “Culinária da Terra”, que contará com pratos típicos de oito regiões de Minas Gerais, incluindo Norte e Sul de Minas, e Triângulo Mineiro. A meta é comercializar 50 toneladas de alimentos saudáveis nos três dias de evento. 

Paula ressalta  ainda que a feira vai realizar também uma ação de solidariedade. "Vamos distribuir alimentos produzidos nos assentamentos para diversos territórios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, para famílias em situação de vulnerabilidade social”, afirmou.  

VI Feira Estadual da Reforma Agrária de MG acontece em Belo Horizonte
Feira terá ampla oferta de alimentos e produtos oriundos de famílias de assentados Dowglas Silva/Divulgação

Programação cultural 

Ao longo dos três dias de feira, artistas e músicos ligados à cultura popular mineira, como o multiartista Maurício Tizumba, o coletivo Mina Flor e o cantor Zé Pinto. 

Além disso, terão apresentações reunindo nomes das culturas urbanas, do hip hop, do samba e do carnaval. Para o encerramento, no último dia do evento, terá a apresentação da cantora e compositora Linn da Quebrada.

 VI Feira Estadual da Reforma Agrária de Minas Gerais 

Nesta sexta-feira (11/9), sábado (12/9) e domingo (13/9), na Serraria Souza Pinto (Av. Assis Chateaubriand, 809, Centro). Entrada gratuita, com retirada de ingresso na plataforma Eventim.

Programação

Hoje (11/9) – Noite Anti-Imperialista
20h30 – Maurício Tizumba
21h30 – Festival Internacionalizemos a Esperança: Giancarlo Borba, José Delgado, Nádia Campos, Paula Ferré, Cecilia Concha-Laborde e Sol Bueno

Sábado (12/9) – Festival Terra e Raiz
10h – Cantação de História: Irugbín: a guardiã – Tambores do Mucuri
11h – Rubinho do Vale
13h30 – Mina Flor e Zé Pinto
13h30 – Festival Terra e Raiz – Titane, Sérgio Pererê e Wilson Dias
15h – Roda de conversa
18h – Surubim e os Pocomãs
19h – Paiol de Tonha
20h30 – Maria do Juá

Domingo (13/9) – Hip Hop e Cultura Popular
10h – Pisa Ligeiro convida Oficina Tambolelê e Filhas de Gaby
10h – Roda de conversa
13h30 – Samba da Nossa Terra
15h – Brota na Feira
18h – Sarah Sampp
19h – Imane Rane
20h30 – Linn da Quebrada

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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