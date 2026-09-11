Feira da Reforma Agrária terá programação gratuita com show de Tizumba

A VI Feira Estadual da Reforma Agrária de Minas Gerais começa nesta sexta-feira (11/9) e segue com programação gratuita até domingo (13/9), na Serraria Souza Pinto, na Região Central de Belo Horizonte.

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Com o lema “Cultivar a Terra, Defender o Brasil”, a feira vai oferecer produtos de famílias acampadas e assentadas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), além de programação cultural. Serão mais de 15 cooperativas do MST em Minas Gerais e cinco cooperativas convidadas do movimento em São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Bahia.

Alimentação

Segundo Paula Ribeiro Guimarães, da direção estadual do MST de Minas Gerais, a expectativa é de que a feira receba 50 mil visitantes durante os três dias de programação.

Outra atração é a “Culinária da Terra”, que contará com pratos típicos de oito regiões de Minas Gerais, incluindo Norte e Sul de Minas, e Triângulo Mineiro. A meta é comercializar 50 toneladas de alimentos saudáveis nos três dias de evento.

Paula ressalta ainda que a feira vai realizar também uma ação de solidariedade. "Vamos distribuir alimentos produzidos nos assentamentos para diversos territórios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, para famílias em situação de vulnerabilidade social”, afirmou.

Feira terá ampla oferta de alimentos e produtos oriundos de famílias de assentados Dowglas Silva/Divulgação

Programação cultural

Ao longo dos três dias de feira, artistas e músicos ligados à cultura popular mineira, como o multiartista Maurício Tizumba, o coletivo Mina Flor e o cantor Zé Pinto.

Além disso, terão apresentações reunindo nomes das culturas urbanas, do hip hop, do samba e do carnaval. Para o encerramento, no último dia do evento, terá a apresentação da cantora e compositora Linn da Quebrada.

VI Feira Estadual da Reforma Agrária de Minas Gerais

Nesta sexta-feira (11/9), sábado (12/9) e domingo (13/9), na Serraria Souza Pinto (Av. Assis Chateaubriand, 809, Centro). Entrada gratuita, com retirada de ingresso na plataforma Eventim.

Programação

Hoje (11/9) – Noite Anti-Imperialista

20h30 – Maurício Tizumba

21h30 – Festival Internacionalizemos a Esperança: Giancarlo Borba, José Delgado, Nádia Campos, Paula Ferré, Cecilia Concha-Laborde e Sol Bueno

Sábado (12/9) – Festival Terra e Raiz

10h – Cantação de História: Irugbín: a guardiã – Tambores do Mucuri

11h – Rubinho do Vale

13h30 – Mina Flor e Zé Pinto

13h30 – Festival Terra e Raiz – Titane, Sérgio Pererê e Wilson Dias

15h – Roda de conversa

18h – Surubim e os Pocomãs

19h – Paiol de Tonha

20h30 – Maria do Juá

Domingo (13/9) – Hip Hop e Cultura Popular

10h – Pisa Ligeiro convida Oficina Tambolelê e Filhas de Gaby

10h – Roda de conversa

13h30 – Samba da Nossa Terra

15h – Brota na Feira

18h – Sarah Sampp

19h – Imane Rane

20h30 – Linn da Quebrada

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro