Quando chamar o SAMU e quando ir ao posto? Saiba a hora certa

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Em um momento de aflição com a saúde, saber qual número chamar faz toda a diferença. A dúvida entre ligar para o 192 ou correr para a unidade de saúde mais próxima é comum, mas entender a função de cada serviço é fundamental. A escolha certa acelera o atendimento e, principalmente, garante que as ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estejam disponíveis para quem realmente corre risco de vida.

Usar o serviço de forma consciente é um ato de cidadania que ajuda a otimizar os recursos públicos. Lembre-se que passar trotes para serviços de emergência é crime e pode custar a vida de alguém que realmente precisa de ajuda.

O SAMU foi projetado para emergências graves, enquanto os postos de saúde e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) cuidam de situações de urgência, que são menos complexas mas ainda exigem atenção médica.

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Quando acionar o SAMU pelo 192

O SAMU deve ser chamado em situações que representam um risco iminente de morte. A ligação para o 192 é gratuita, funciona 24 horas por dia e pode ser feita de qualquer telefone, fixo ou celular, mesmo sem créditos ou com a linha bloqueada. A equipe médica chega ao local com equipamentos para estabilizar o paciente antes de transportá-lo com segurança para um hospital.

Ligue para o SAMU em casos de:

Acidentes de trânsito com vítimas;

Sintomas de infarto, como dor forte no peito, suor frio e falta de ar;

Sinais de Acidente Vascular Cerebral (AVC), como perda de força em um lado do corpo, dificuldade para falar ou rosto torto;

Queimaduras graves ou choques elétricos;

Trabalho de parto com risco para a mãe ou o bebê;

Intoxicação grave por produtos químicos, veneno ou medicamentos;

Quedas sérias com suspeita de fratura ou sangramento intenso;

Crises convulsivas ou perda de consciência.

Quando ir ao posto de saúde ou UPA

Para quadros que não apresentam risco imediato de vida, mas que precisam de avaliação médica, o caminho é buscar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou uma UPA. Esses locais são equipados para resolver a grande maioria dos problemas de saúde, como doenças sazonais e pequenos acidentes.

Procure uma unidade de saúde para:

Febre, tosse e sintomas de gripe ou resfriado;

Dores de cabeça moderadas e dores no corpo;

Náuseas, vômitos ou diarreia;

Pequenos cortes, torções ou lesões leves;

Crises de asma de baixa intensidade;

Reações alérgicas leves, sem inchaço no rosto ou falta de ar;

Renovação de receitas médicas ou aplicação de vacinas.

O que fazer enquanto o SAMU não chega?

Após acionar o serviço de emergência, algumas ações simples podem ajudar a equipe de socorro e proteger a vítima. Siga sempre as orientações do profissional que atendeu a chamada e tente tomar as seguintes providências:

Mantenha a calma e tente tranquilizar a vítima;

Não mova a pessoa, a menos que haja um risco imediato no local (como fogo ou risco de desabamento);

Afaste curiosos para garantir espaço para o trabalho dos socorristas;

Se possível, peça para alguém esperar a ambulância na rua para facilitar a localização do endereço. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.