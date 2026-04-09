Quando chamar o SAMU e quando ir ao posto? Saiba a hora certa
Usar o serviço de emergência de forma consciente pode salvar vidas; aprenda a diferenciar uma urgência de uma situação que pode ser resolvida no posto
compartilheSIGA
Em um momento de aflição com a saúde, saber qual número chamar faz toda a diferença. A dúvida entre ligar para o 192 ou correr para a unidade de saúde mais próxima é comum, mas entender a função de cada serviço é fundamental. A escolha certa acelera o atendimento e, principalmente, garante que as ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estejam disponíveis para quem realmente corre risco de vida.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Usar o serviço de forma consciente é um ato de cidadania que ajuda a otimizar os recursos públicos. Lembre-se que passar trotes para serviços de emergência é crime e pode custar a vida de alguém que realmente precisa de ajuda.
O SAMU foi projetado para emergências graves, enquanto os postos de saúde e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) cuidam de situações de urgência, que são menos complexas mas ainda exigem atenção médica.
Leia Mais
Prefeitura de BH pede que população use o 193 para chamar o SAMU
Emergências cardíacas e neurológicas: quando procurar o pronto atendimento?
Governo de Minas lança sistema que localiza chamadas em tempo real
Quando acionar o SAMU pelo 192
O SAMU deve ser chamado em situações que representam um risco iminente de morte. A ligação para o 192 é gratuita, funciona 24 horas por dia e pode ser feita de qualquer telefone, fixo ou celular, mesmo sem créditos ou com a linha bloqueada. A equipe médica chega ao local com equipamentos para estabilizar o paciente antes de transportá-lo com segurança para um hospital.
Ligue para o SAMU em casos de:
Acidentes de trânsito com vítimas;
Sintomas de infarto, como dor forte no peito, suor frio e falta de ar;
Sinais de Acidente Vascular Cerebral (AVC), como perda de força em um lado do corpo, dificuldade para falar ou rosto torto;
Queimaduras graves ou choques elétricos;
Trabalho de parto com risco para a mãe ou o bebê;
Intoxicação grave por produtos químicos, veneno ou medicamentos;
Quedas sérias com suspeita de fratura ou sangramento intenso;
Crises convulsivas ou perda de consciência.
Quando ir ao posto de saúde ou UPA
Para quadros que não apresentam risco imediato de vida, mas que precisam de avaliação médica, o caminho é buscar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou uma UPA. Esses locais são equipados para resolver a grande maioria dos problemas de saúde, como doenças sazonais e pequenos acidentes.
Procure uma unidade de saúde para:
Febre, tosse e sintomas de gripe ou resfriado;
Dores de cabeça moderadas e dores no corpo;
Náuseas, vômitos ou diarreia;
Pequenos cortes, torções ou lesões leves;
Crises de asma de baixa intensidade;
Reações alérgicas leves, sem inchaço no rosto ou falta de ar;
Renovação de receitas médicas ou aplicação de vacinas.
O que fazer enquanto o SAMU não chega?
Após acionar o serviço de emergência, algumas ações simples podem ajudar a equipe de socorro e proteger a vítima. Siga sempre as orientações do profissional que atendeu a chamada e tente tomar as seguintes providências:
Mantenha a calma e tente tranquilizar a vítima;
Não mova a pessoa, a menos que haja um risco imediato no local (como fogo ou risco de desabamento);
Afaste curiosos para garantir espaço para o trabalho dos socorristas;
Se possível, peça para alguém esperar a ambulância na rua para facilitar a localização do endereço.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.