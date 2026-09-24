Imagens mostram destruição de carros em acidente fatal na BR-381

Destroços espalhados pela pista, óleo no asfalto e as partes dianteiras de dois carros destruídas mostram a força do acidente que deixou uma pessoa morta e outras seis feridas na BR-381, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (24/9).

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Imagens feitas no local mostram diversos pedaços dos veículos espalhados pela rodovia. O Fiat Siena e o Honda City envolvidos na batida tiveram a parte frontal bastante danificada. Também há óleo derramado sobre o asfalto.

O acidente ocorreu próximo ao Posto Fumaça e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Nova 381. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu no km 437, por volta das 7 horas. Neste momento, há interdição da rodovia nos dois sentidos, ainda sem previsão de liberação.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, um Fiat Siena fazia uma ultrapassagem quando bateu de frente com um ônibus da linha Caeté/Belo Horizonte, que seguia em direção à capital mineira.

Com o impacto, o Siena girou na pista e atingiu de frente um Honda City, veículo que estava sendo ultrapassado.

O motorista do Siena morreu no local. Duas pessoas que estavam no Honda City foram socorridas com vida por uma ambulância da concessionária Nova 381.

Ao todo, conforme o Corpo de Bombeiros, seis pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico.

As informações sobre a participação da motocicleta no acidente e o estado de saúde dos demais feridos ainda não foram detalhadas.

A ocorrência segue em atendimento.

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