Médico indiciado por estupro de paciente em BH é preso novamente

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu o médico Eliphas Levi Assumpção Egg Gomes, de 31 anos, em Resende Costa, no Campo das Vertentes, nesta quarta-feira (23/9), investigado por supostos crimes sexuais praticados em atendimentos médicos.

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O caso teve início em Belo Horizonte, em 11 de fevereiro de 2026, após a denúncia de uma paciente por uma suposta prática de estupro durante atendimento médico. Já existiam outras duas denúncias registradas contra o profissional.

Desde então, o investigado ficou preso por determinação judicial. Porém, em junho, Gomes foi colocado em liberdade e voltou a atender em uma clínica em Resende Costa.

Com a repercussão do caso em Belo Horizonte, quatro mulheres procuraram a Polícia Civil em Lagoa Dourada, na mesma região, outro município em que o médico atendia. Segundo as denúncias, as pacientes procuraram o profissional para consultas de nutrologia, endocrinologia e exames de endocrinologia.

De acordo com o delegado responsável pela investigação em Lagoa Dourada, Roberto Fernando Nóbrega Filho, “os relatos apresentados pelas vítimas apresentam elementos semelhantes aos que já eram apurados pela Deam de Belo Horizonte”.

Com mais informações e autorização judicial, as equipes da Polícia Civil dos municípios de Lagoa Dourada e Resende Costa se uniram para cumprir o mandado de prisão. Os policiais realizaram busca e apreensão com objetivo de localizar documentos, equipamentos e outras provas que possam cooperar para o esclarecimento do caso.

As equipes vão examinar todos os elementos obtidos durante a operação para que possam dar continuidade as investigações. Além disso, paralelamente está sendo apurado a existência de outras vítimas que podem ter relação com o caso, por conta de relatos das cidades de Belo Horizonte e Lagoa Dourada.

A Polícia Civil de Minas Gerais orienta que as pessoas que tenham informações relevantes ou que considerem ter sido vítimas do investigado, procurem uma unidade policial para formalizar o relato e contribuir com as investigações. As denúncias podem ser registradas tanto presencialmente em unidades policiais, ou via disque 100 e 181.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice